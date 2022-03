Le ministre chinois des Affaires étrangères rencontre son homologue indien lors d'une visite inattendue

New Delhi, 25 mars Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré ce vendredi son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar lors d'une visite inattendue dont aucun détail n'a été donné et qui intervient après les affrontements de 2020 entre des troupes des deux pays à la frontière de l'Himalaya occidental. « J'ai accueilli le ministre des Affaires étrangères Wang Yi à la maison d'Hyderabad », un bâtiment gouvernemental où les autorités indiennes accueillent souvent des dignitaires étrangers, a déclaré Jaishankar sur Twitter. « Nos délibérations vont bientôt commencer », a ajouté le ministre indien des Affaires étrangères. Wang est arrivé à New Delhi hier soir, après s'être rendu au Pakistan et en Afghanistan, bien que le gouvernement indien n'ait guère révélé les détails de son agenda. Le ministre chinois des Affaires étrangères a irrité les autorités indiennes lors de sa participation en tant qu'invité spécial à une réunion ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) tenue au Pakistan voisin, où il a affirmé partager les aspirations du monde islamique au Cachemire indien. L'Inde a répondu hier que les questions de la région contestée, à propos de laquelle les deux voisins nucléaires ont mené deux guerres et plusieurs conflits mineurs, sont internes à l'Inde, conformément à sa position officielle. Il s'agit de la première visite d'un haut dignitaire chinois après une série de tensions et d'affrontements qui ont eu lieu en juin 2020 entre ses troupes à la frontière ouest de l'Himalaya. Les relations entre les deux pays ont commencé à se détériorer après un affrontement frontalier dans la vallée de Galwan, à l'ouest du lac Pangong, le pire en 45 ans parmi les puissances nucléaires, au cours duquel au moins 20 soldats indiens ont été tués et 76 blessés. Les deux puissances ont réagi à l'affrontement en envoyant des troupes sur la ligne de contrôle royale (LAC), la frontière de fait entre les deux pays, qui a maintenu la tension militaire dans la région. New Delhi et Pékin ont depuis tenté de résoudre la crise par la voie diplomatique. CHEF daa/hbc/ig