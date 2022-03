Montevideo, 25 mars Bien qu'il n'occupe plus le poste de sélectionneur de l'Uruguay depuis novembre de l'année dernière, Oscar Washington Tabárez a reçu l'affection de plusieurs des joueurs désormais dirigés par Diego Alonso, après que Celeste eut estampillé son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Leader de l'équipe qui a marqué les 16 premiers des 25 points qu'il possède actuellement, « el Maestro » a joué un rôle fondamental dans la carrière de plusieurs des joueurs, qui l'ont exprimé ainsi. Ce vendredi matin, après la victoire 1-0 de l'Uruguay contre le Pérou, Diego Godín a partagé sur son compte Twitter une photographie de l'effectif accompagnée d'un message. « Je veux te dire ce que je ressens en ce moment... Un soulagement et un bonheur qui emplit mon âme ! ! ! Et je veux partager cela avec tous les camarades qui étaient sur cette voie et en particulier avec le Maître, Celso, Profe Herrera (sic) et Mario ! Merci Uruguay (sic) ! ! ! » », a-t-il écrit. De cette façon, il a non seulement remercié l'entraîneur précédent, mais également ses collaborateurs : Celso Otero, José Herrera et Mario Rebollo. De son côté, après le match, consulté par la presse sur les personnes dont il se souvenait après les qualifications, l'attaquant de l'Atlético de Madrid Luis Suárez a assuré que sa famille et le staff d'entraîneurs de Tabárez, avec qui « l'histoire a commencé à jouer une autre Coupe du monde ». Un peu plus tôt, le milieu de terrain Federico Valverde avait célébré la qualification de Celeste pour la Coupe du monde du Qatar lors d'une interview sur AUF.TV, dans laquelle il n'oubliait pas Tabarez, qui a dirigé l'équipe nationale pendant près de 16 ans. « Cela faisait partie de tout cela », a déclaré 'El Pajarito', qui a remercié les jeunes, dont lui, pour les conseils qu'il a donnés aux jeunes afin qu'ils puissent grandir en tant que footballeurs et en tant que personnes. Après le match et les déclarations qui ont suivi, les joueurs ont été autorisés à profiter d'une journée de congé avec leurs familles jusqu'à ce qu'ils retournent à l'entraînement ce samedi en pensant au match de mardi contre le Chili en tant que visiteurs. Là, Facundo Pellistri, l'un des paris d'Alonso depuis qu'il a pris la relève comme entraîneur, ne pourra pas jouer en raison de l'accumulation de cartons jaunes. Les équipes de l'Équateur et de l'Uruguay ont scellé leur qualification jeudi, tandis que le Pérou, la Colombie et le Chili décideront à la dernière date laquelle d'entre elles jouera un repêchage contre une équipe du groupe asiatique.