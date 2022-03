Le Japon a annoncé une nouvelle série de sanctions contre 25 personnes et 81 entités russes

19-01-2012 Bandera de Japón POLITICA JAPÓN INTERNACIONAL ASIA

Le Japon a annoncé vendredi une nouvelle série de sanctions contre la Russie qui prévoit le gel des avoirs de 25 personnes et 81 entités russes en réponse à l'annonce faite il y a un mois par le président russe Vladimir Poutine d'une « opération militaire spéciale » en Ukraine.

« Au total, 25 responsables du Sénat russe ont été désignés comme cibles des mesures de gel des avoirs et nous mettrons en œuvre des mesures d'interdiction liées aux exportations vers 81 organisations », a déclaré le ministère japonais des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les sanctions ont été étendues aux fils du porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov et de son épouse Tatiana Navka ; au président de la banque russe Vnesheconombank, Igor Shuvalov ; au chef du groupe sidérurgique Severstal, Alexei Mordashov ; et aux proches du directeur général de Rostec, Sergey Chemezov ; le chef adjoint du cabinet présidentiel, Sergey Kirienko, le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Nikolai Patrushev, et les hommes d'affaires de Rotenberg.

Ces sanctions s'ajoutent à celles déjà imposées par le gouvernement japonais, qui a déjà annoncé qu'il allait geler les avoirs de 15 personnes et de neuf organisations russes, dont le chef du service de renseignement militaire (GRU) et les vice-ministres de la défense.

Le ministère japonais des Affaires étrangères a fait état de l'augmentation des mesures de rétorsion contre le Kremlin suite à sa décision d'envahir le territoire ukrainien depuis le 24 février

En outre, le pays asiatique a gelé les actifs du président russe Vladimir Poutine, de la Banque centrale de la Fédération de Russie et du président biélorusse Alexandre Loukachenko, et a approuvé une interdiction d'exportation de matériel de raffinage du pétrole, entre autres sanctions.

Pour sa part, le Canada a imposé jeudi de nouvelles sanctions contre 160 membres du Sénat russe et a annoncé qu'il allait donner des fonds au Programme mondial contre la faim, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine.

Cela a été confirmé sur son compte Twitter officiel par le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui, au-delà des sanctions, a annoncé des fonds pour des organisations qui « peuvent fournir une aide immédiate à ceux qui sont sur le terrain ».

L'ambassade de Russie au Canada a souligné sur le même réseau social que « la décision du cabinet Trudeau de mettre sur liste noire les membres du Sénat russe est un geste ridicule et une démonstration de l'impuissance de la politique de sanctions de l'Ouest ».

Dans ce contexte, comme l'a rapporté la chaîne canadienne CBC, le Canada réfléchit à la manière de fournir davantage d'armes aux soldats ukrainiens, comme l'a déclaré Trudeau jeudi à la suite d'une réunion d'urgence avec les dirigeants de l'OTAN.

« Nous continuerons d'essayer d'aider de la meilleure façon possible, et puisque Zelensky a demandé plusieurs nouveaux équipements, nous cherchons à savoir ce que nous pouvons envoyer », a souligné Trudeau.

(Avec des informations d'Europa Press)

