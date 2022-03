Le gouvernement mettrait fin à l'activité de « goutte à goutte », projet de loi déposé

Ces dernières heures, le gouvernement a déposé un projet de loi au Congrès avec lequel il cherche à lutter contre les fameux prêteurs « goutte à goutte » opérant dans le pays. Le document « qui dicte les règles relatives à l'accès et au financement pour la construction de capitaux propres et d'autres dispositions », vise à accroître l'inclusion financière, à donner accès à différents mécanismes de financement, à moderniser les systèmes de paiement et à mettre à jour le marché des capitaux.

Le ministre des Finances, José Manuel Restrepo, était chargé d'expliquer en quoi consistait ce projet de loi qu'ils ont présenté. « Il s'agit d'un projet qui nous permettra non seulement d'accroître le bien-être social et l'équité dans le pays, mais qui jouera également un rôle clé dans la lutte contre les programmes informels et très coûteux, tels que le « goutte à goutte » ou le « jour de paie ». Cette initiative contribuera à cette fin d'universalisation de l'accès aux des systèmes de financement légaux, sûrs et peu coûteux », a expliqué le responsable.

Considérant qu'avec l'avancée de la vaccination contre la covid-19, le pays est entré dans une phase de relance économique, le portefeuille du Trésor a noté que ce projet sera en mesure de donner un plus grand dynamisme aux options de financement, ce qui contribuera à la relance économique du pays, et ils ont ajouté qu'il contribuer au bien-être social des citoyens en créant des emplois et des opportunités.

Cette initiative reprend plusieurs des idées précédemment soulevées dans le projet de loi sur les marchés des capitaux que le gouvernement avait déjà soumis, mais qu'il a décidé de retirer afin d'éviter son effondrement. Maintenant, avec ce nouveau projet, ils reviennent sur certaines parties de cette initiative qui a émergé après une discussion avec des experts de la Mission des marchés des capitaux.

Cette nouvelle proposition présentée par le représentant du gouvernement vise à encourager les prêts à la population hautement informelle, en garantissant l'accès au crédit aux petits et moyens producteurs agricoles. En outre, ils encourageront également le financement des micro, petites et moyennes entreprises.

De la même manière, ils visent à améliorer l'accès au marché des capitaux en tant qu'alternative de financement afin que les citoyens puissent obtenir leurs propres ressources, pour des projets productifs, ce qui comprend un soutien au crédit du Fonds national de garantie jusqu'à 90 %.

Le responsable officiel du portefeuille du Trésor a également ajouté que le projet de loi déposé « vise à contribuer à la création d'un cadre juridique flexible, conforme aux normes internationales, afin que davantage de citoyens puissent accéder au marché des capitaux. De meilleures conditions seront créées pour générer plus de concurrence, en permettant l'entrée de nouvelles entités spécialisées dans les activités, avec des exigences réglementaires proportionnelles à leur modèle d'affaires. »

Restrepo a également souligné que le projet vise également à promouvoir un accès universel, efficace et sécurisé au système de paiement, qui permettra à de plus en plus de personnes d'essayer d'effectuer leurs paiements par voie électronique, dans le confort de leur foyer et d'éviter les files d'attente et les formalités. Tous ces paiements visent à garantir qu'ils sont effectués de manière agile et sécurisée, tout en promouvant le commerce électronique.

Il a également souligné que le projet de loi est l'occasion de créer de meilleures conditions pour générer plus de concurrence, en permettant l'entrée de nouvelles entités spécialisées dans les activités, toutes avec des exigences réglementaires proportionnelles à leur modèle d'affaires.

« Le projet a été déposé avec un message d'urgence et il est prévu que dans les prochaines semaines, il entame sa discussion dans les commissions économiques mixtes », a conclu le ministre des Finances après le dépôt du projet.

