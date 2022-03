Le Danemark accueillera environ 100 000 réfugiés de la guerre en Ukraine

Copenhague, 25 mars Le Danemark estime qu'il accueillera quelque 100 000 réfugiés en provenance d'Ukraine, comme l'a annoncé vendredi le ministre de l'Immigration et de l'Intégration, Mattias Tesfaye, sur la base des estimations actuelles des personnes déplacées causées par le conflit. En seulement un mois après le début de l'invasion russe, quelque 3,67 millions de personnes ont quitté l'Ukraine, selon les statistiques de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR). La Pologne a accueilli plus de la moitié de ces réfugiés, soit 2,17 millions, tandis que le reste a quitté le pays en passant par la Roumanie, la Moldavie, la Hongrie, la Russie, la Slovaquie et, dans une moindre mesure, le Belarus. On estime que quelque 235 000 personnes ont poursuivi leur route vers l'Allemagne, après être entrées par la Pologne ou un autre pays de la Communauté, tandis que des dizaines de milliers se dirigent vers d'autres membres de l'Union européenne (UE). À côté de ces réfugiés, il y a environ 10 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Le Danemark, comme tous les pays de l'UE, a adopté une loi généreuse pour ceux qui fuient la guerre en Ukraine, après avoir été caractérisé au cours des dernières décennies par une loi sur l'immigration très stricte. CHEF gc-alc/annonces