L'Australie confirme le blanchiment massif de la Grande Barrière de corail

Sydney, Australie, 25 mars Les autorités australiennes ont confirmé ce vendredi que la Grande Barrière de corail, située au nord-est du pays, souffre d'un blanchissement massif des coraux, le sixième depuis 1998, malgré les conditions dues au phénomène La Niña, qui contribue à refroidir les eaux. Ce blanchiment lié au changement climatique se produit à un moment où une mission de l'UNESCO évalue entre le 21 et le 30 mars la santé de la Grande Barrière, qui risque d'être inscrite sur la liste du patrimoine en péril cette année, ainsi que les mesures prises pour la protéger dans le cadre du Plan Récifs 2050. « Plus de la moitié de la couverture corallienne vivante que nous pouvons voir de l'air est complètement blanchie et peut présenter des signes de fluorescence dans les couleurs rose, jaune et bleu », a déclaré Neal Cantin, biologiste de l'Institut australien des sciences marines (AIMS). L'expert a ajouté, dans une vidéo sur l'achèvement d'un relevé aérien de 750 récifs mené avec la Marine Park Authority of the Great Barrier Reef (également appelé Reefs, GBRMPA), que les coraux produisent ces pigments fluorescents « dans le but de protéger leurs tissus de la chaleur et du soleil intense pendant ces vagues de chaleur ». La GBRMPA a indiqué dans son rapport hebdomadaire publié sur son site Web que « si les conditions sont modérées, les coraux blanchis peuvent se remettre de ce stress, comme cela s'est produit en 2020, alors que la mortalité des coraux était très faible associée à un événement de blanchiment massif ». L'agence gouvernementale a estimé que les conditions météorologiques des prochaines semaines sont décisives pour déterminer la « portée et la gravité » générales de ce blanchiment dans la Grande Barrière, qui avec ses 348 000 kilomètres carrés est le plus grand système corallien du monde. De son côté, Rick Leck, responsable des océans au WWF-Australie a déclaré dans un communiqué que « les images de coraux blanchis sont un rappel déchirant de l'Australie, qu'elle peut faire beaucoup plus pour atténuer le changement climatique pour protéger la Grande Barrière ». La Grande Barrière de corail - qui a déjà subi un important blanchiment à la chaux en 1998, 2002, 2016, 2017 et 2020 - était sur le point d'être inscrite sur la liste du patrimoine en péril l'année dernière. Ce récif, dont la situation a été décrite fin 2020 par l'Union internationale pour la conservation de la nature de « préoccupante » à « critique » - la pire note de conservation - continue d'être à la merci du changement climatique. Abritant 400 types de coraux, 1 500 espèces de poissons et 4 000 variétés de mollusques, la Grande Barrière a commencé à se détériorer dans les années 1990 en raison du double impact du réchauffement de l'eau de mer et de l'augmentation de son acidité due à la présence accrue de CO2 dans l'atmosphère.