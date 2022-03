L'attaque contre le théâtre de Marioupol a fait 300 victimes, selon des sources locales

Lviv (Ukraine), 25 mars Quelque 300 réfugiés dans le théâtre de la ville ukrainienne de Marioupol ont été tués dans le bombardement russe du 16 mars, ont annoncé les autorités locales ce vendredi, qui se basent sur les témoignages des survivants. « Des témoins oculaires ont appris qu'environ 300 personnes ont été tuées dans le théâtre dramatique de Marioupol à la suite du bombardement d'un avion russe », a annoncé le conseil municipal de la ville, entouré par les forces russes, sur sa chaîne Telegram. « Nous voulions croire jusqu'au bout que tout le monde parvenait à se sauver. Mais les paroles de ceux qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment de l'attaque terroriste disent le contraire », poursuit le message. Quelque 130 personnes ont été sauvées vivantes de l'abri anti-bombes construit sous le théâtre de la ville portuaire, comme l'a rapporté la semaine dernière la commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien, Liudmyla Denisova. Selon les autorités ukrainiennes, entre 1 000 et 2 000 personnes se réfugiaient dans le sous-sol du théâtre, mais elles n'ont pas été en mesure de déterminer le nombre de personnes à l'intérieur au moment du bombardement. Par conséquent, le nombre de ceux qui pourraient encore être enterrés sous les décombres est inconnu. Les troupes russes contrôlent déjà la partie orientale de la ville, qui a été rasée par les combats et où environ 100 000 habitants sont toujours entourés de presque pas d'eau, d'électricité et de fournitures de base telles que de la nourriture ou des médicaments. Le ministère russe de la Défense a attribué la destruction du théâtre au bataillon ukrainien d'extrême droite Azov, qu'il a accusé d'avoir fait exploser le théâtre comme une provocation, tandis que Moscou a déclaré avoir bombardé le bâtiment parce que des combattants s'y cachaient. CHEF Int-CPH/FP