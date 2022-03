Lasso subit un revers de l'opposition en le laissant sans loi sur les investissements en Équateur

Quito, 24 mars Le président de l'Équateur, Guillermo Lasso, a subi un sérieux revers jeudi lorsqu'il a manqué de sa loi sur les investissements, un outil clé de son gouvernement qui cherchait à revitaliser l'économie du pays et qui a été mis de côté par l'opposition en votant contre au National Assemblée (Parlement). Avec cette initiative législative, Lasso espérait attirer jusqu'à 30 milliards de dollars d'investissements dans le pays et ainsi générer deux millions d'emplois, dans le cadre d'un engagement à promouvoir les partenariats public-privé (PPP) pour mettre en œuvre différents projets stratégiques. Avant le débat décisif en séance plénière de l'Assemblée, l'exécutif avait justifié sa proposition en partant du principe que la loi permettait de créer des emplois avec les investissements attendus dans des secteurs tels que le pétrole, les mines, l'énergie, les télécommunications et les infrastructures. Le Président Lasso lui-même a joué un rôle important dans le débat public sur le projet de loi, qu'il a décrit comme une occasion de lancer le pays sur la voie du développement. Cependant, le projet de loi a été vivement rejeté et méfiant de la part de la gauche en Équateur, y compris des mouvements sociaux tels que les organisations autochtones et les syndicats, qui craignaient d'encourager la privatisation des entreprises publiques et de favoriser le secteur privé au détriment des coffres de l'État. UNE FORTE OPPOSITION Ainsi, lors du vote final, la loi sur l'investissement Lasso a été rejetée avec les voix de 87 membres de l'assemblée, soit près du double des 44 qui étaient en faveur de l'initiative, tandis que trois autres ont voté en abstention. L'Union pour l'espoir (Unes), la première force au Parlement, composée de correismo (de l'ancien président Rafael Correa), auxquels se sont joints le mouvement indigène et plurinational Pachakutik et la gauche démocratique (social-démocratie), a voté contre l'initiative législative. L'Assemblée a ainsi annulé une règle proposée par le président, tout comme le président l'avait fait la semaine précédente lorsqu'il avait partiellement opposé son veto à la loi dépénalisant et réglementant l'avortement pour viol, conformément à un arrêt de la Cour constitutionnelle. Ce dernier résultat au Législatif, où l'Exécutif est minoritaire, a démontré la difficulté que rencontrera le président pour mener à bien les principales réformes qu'il entend formuler après son arrivée au pouvoir il y a 10 mois. APPELÉS À TRAVERSER LA MORT Face à l'échec de l'adoption de cette règle cruciale pour le gouvernement, certaines voix du parti au pouvoir ont déjà appelé à la « mort croisée », une formule envisagée dans la Constitution selon laquelle le président peut dissoudre le Parlement et légiférer par des décrets pendant un an jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Interrogé sur cette possibilité, Lasso a déclaré mardi dernier qu'il préférait attendre de voir le résultat du vote à l'Assemblée avant de réfléchir à ce scénario. Une fois connu, le souverain visiblement agacé a qualifié les législateurs de « voleurs » qui ont rejeté sa proposition en les accusant de conditionner leur vote en échange d'avantages comme des travaux pour leurs provinces et même des exonérations d'argent et d'impôts. « Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a tourné le dos au pays », aux femmes et aux jeunes qui réclament un emploi, a déclaré le président dans un message sur les réseaux sociaux, dénonçant que des législateurs avaient même tenté de faire chanter le gouvernement. « Cette loi a été refusée parce que nous n'avons pas accepté le chantage » des politiciens qui ont appelé à « des hôpitaux, des compagnies d'électricité, des ministères en échange de leurs votes », a déclaré M. Lasso, qui a même pointé du doigt le leader et ancien candidat à la présidentielle de la gauche démocrate, Xavier Hervás, pour lui demander faveurs économiques. « Ce sont des voleurs et des corrompus, il faut le dire clairement » et la population est « outrée contre ces politiciens », a insisté le dirigeant conservateur et ancien banquier. N'EST PAS ABANDONNÉ Le président équatorien a anticipé qu'il analysera « toutes les alternatives » que la Constitution lui permet « d'insister et de se battre pour cette opportunité à laquelle le peuple équatorien aspire » d'avoir une loi sur les investissements. Face aux accusations de Lasso, la gauche démocrate est sortie pour se démarquer et qualifier les déclarations du président de « calomnie ». « Un projet de loi de cette ampleur et avec ce genre d'attitudes et de pressions ne peut pas céder », a insisté le député Marlon Cadena, de l'ID. Face à la colère de Lasso, le dossier de la loi sur l'investissement a également été salué par la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur (Conaie), qui avait qualifié l'initiative de « plus grande attaque contre la propriété publique et le patrimoine de tous les Équatoriens ». CHEF fgg/fa/cfa