La Russie attaque un réservoir de carburant dans le centre ukrainien pour couper l'approvisionnement

Moscou, 25 mars Les forces armées russes ont détruit avec des missiles de croisière de haute précision depuis la mer un réservoir de carburant dans le centre de l'Ukraine, le plus grand de la partie du pays que Kiev devait fournir à ses troupes, a assuré aujourd'hui le ministère russe de la Défense dans sa partie militaire matinale. L'entité militaire a également assuré que les troupes russes avaient avancé de quatre kilomètres supplémentaires pendant la nuit et avaient capturé cinq villages près de Donetsk. « Dans l'après-midi du 24 mars, des missiles de croisière de haute précision basés en mer Kalibr ont attaqué une base de carburant dans le village de Kalynivka », dans la province de Vinnytsia, à environ 182 kilomètres au sud-ouest de Kiev, a déclaré le porte-parole de la défense, le major général Igor Konashenkov. « La plus grande des bases de carburant restantes des forces armées ukrainiennes, à partir desquelles du carburant a été fourni aux unités militaires dans la partie centrale du pays, a été détruite », a-t-il dit. La Russie attaque les infrastructures stratégiques de l'Ukraine depuis des semaines dans le cadre de ce qu'elle appelle une « opération militaire spéciale » dans le but de perturber sa chaîne d'approvisionnement des forces armées. Selon le porte-parole militaire, au cours de la nuit, l'aviation opérationnelle et l'armée russe ont frappé 51 installations militaires ukrainiennes et abattu quatre drones. Un groupe de « chasseurs de nuit » composé d'hélicoptères Ka-52 et Mi-28N a également détruit 24 unités d'équipement militaire lors d'attaques nocturnes, dont 7 chars, 5 véhicules de combat d'infanterie et 3 véhicules blindés de transport de troupes. Au total, selon Moscou, depuis le début de l'offensive en Ukraine, 261 drones, 204 systèmes de missiles antiaériens, 1 587 chars et autres véhicules blindés de combat, 163 lance-roquettes multiples, 636 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 1 397 unités de véhicules militaires spéciaux ont été détruits. CHEF Mos/Ah