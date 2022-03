La Corée du Sud mobilise des combattants après le lancement d'un nouveau missile nord-coréen

Séoul, 25 mars L'armée sud-coréenne a mobilisé aujourd'hui ses chasseurs furtifs F35-A dans une rare manœuvre aérienne qui vient en réponse au lancement à la veille d'un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) par Pyongyang. Le ministre sud-coréen de la Défense Suh Wook a supervisé des exercices militaires visant à maintenir une préparation au combat « complète » qui permettraient au pays « d'obtenir une victoire stratégique écrasante et de dissuader de nouvelles actions nord-coréennes », a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par l'agence locale Yonhap. Le ministère du Sud n'a pas donné de détails sur l'endroit où se sont déroulées les manœuvres avec ces chasseurs furtifs, les premiers à grande échelle avec les 40 avions acquis aux États-Unis et dont le déploiement s'est achevé en janvier dernier. En incluant l'un des moyens aériens sud-coréens les plus redoutés du Nord, l'exercice est interprété comme une réponse forte du Sud au dernier lancement nord-coréen, effectué avec un missile intercontinental Hwasong-17, une arme à plus grande portée dont les tests mettent encore plus à rude épreuve la situation dans la péninsule coréenne. Les médias de Pyongyang ont confirmé vendredi les détails du procès de la veille, qui était le premier avec un missile intercontinental depuis que la Corée du Nord a tiré un missile balistique à longue portée en 2017. L'armée sud-coréenne a également répondu à la veille du dernier test Nord par des exercices au cours desquels elle a tiré trois missiles sol-sol (un Hyunmoo-2 et un MGM-140 ATACMS et un Haesung-II) et largué des bombes JDAM. CHEF ASB-AHG/JAC