La CIDH a mis en garde le Mexique contre la « normalisation de la violence contre les journalistes »

CIUDAD DE MÉXICO, 25ENERO2022.- Durante la conferencia matutina, periodistas colocaron un memorial de manera pacifica en las vallas frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional esto por los asesinatos de periodistas en México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Le Bureau du Rapporteur spécial pour la liberté d'expression de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a mis en garde contre « la normalisation et l'aggravation de la violence contre les journalistes au Mexique ».

Dans un communiqué de presse, la CIDH a exhorté les autorités à prendre des mesures pour protéger la vie des journalistes, en plus de lutter contre l'impunité pour les crimes contre la presse.

De janvier à mars 2022, les meurtres de 8 journalistes mexicains ont été enregistrés. José Luis Gamboa, Margarito Esquivel Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López Vazquez, Jorge Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz et Armando Linares sont les noms des communicateurs qui ont perdu la vie au cours des quelques mois qui se sont écoulés.

Selon le communiqué, le presbytère a reçu des informations faisant état d'allégations stigmatisantes récurrentes à l'encontre de la presse de la part d'agents publics fédéraux et locaux. Il convient de mentionner que le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a été vivement critiqué pour les différents affrontements avec des journalistes dont Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga et Azucena Uresti.

AMLO a été critiqué pour ses affrontements contre la presse (Photo : EFE/Isaac Esquivel)

« La Rapporteure note avec une préoccupation particulière l'escalade de la violence à l'encontre des journalistes au Mexique, et réaffirme que de telles attaques violent la liberté d'expression tant dans ses dimensions individuelles que collectives, car elles portent atteinte au droit de la société à être informées et ne peuvent être tolérées. dans une société démocratique », peut-on lire dans la déclaration.

Il a également reconnu la valeur des efforts déployés par l'État, parmi lesquels les autorités ont souligné le plan visant à créer un système national de prévention et de protection pour les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes.

Toutefois, il appelle les autorités à distinguer, des plus hauts niveaux de l'État, la légitimité et la valeur du travail des journalistes et à répudier à tout moment les crimes perpétrés contre eux.

« La Rapporteure constate la fragilité des garanties de la liberté d'expression au Mexique et rappelle à l'État que ceux qui occupent des postes de direction publique sont appelés à maintenir un discours favorable aux délibérations publiques et à s'abstenir de prononcer des discours qui peuvent, directement ou indirectement, encourager ou promouvoir la violence contre les communicateurs et les journalistes », indique le document.

José Luis Gamboa Arenas a été le premier journaliste à se voir enlever la vie en 2022 (Photo : Reuters/Edgard Garrido)

José Luis Gamboa Arenas a été poignardé à mort lors d'une agression présumée à l'intérieur du lotissement Floresta, à Veracruz, le 10 janvier.

Margarito Esquivel Martínez a été assassiné devant son domicile dans le quartier de Sánchez Taboada à Tijuana, en Basse-Californie, une semaine après le meurtre de Gamboa Arenas.

Sept jours à peine après la descente de Margarito Esquivel, Lourdes Maldonado a été abattue et attaquée alors qu'elle arrivait à son domicile en Basse-Californie.

Le dernier jour de janvier, Roberto Toledo a été pris à l'extérieur d'un cabinet d'avocats où il travaillait également.

Armando Linares est le dernier journaliste enregistré à avoir été assassiné au Mexique en 2022 (Photo : EFE/Isaac Esquivel)

Heber López a été tué à son arrivée dans une maison du quartier d'El Espinal, appartenant à Salina Cruz, dans l'État d'Oaxaca.

Le 24 février, Jorge Camero Zazueta, qui était le directeur du portail El Informativo, a été tué après avoir reçu au moins trois coups de feu d'une arme à feu.

Juan Carlos Muñiz a été tué dans la subdivision Los Olivos, à Fresnillo, dans l'État de Zacatecas.

Armando Linares a été tué à Zitácuaro, dans le Michoacán, le 15 mars.

CONTINUEZ À LIRE :