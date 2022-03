La Bolivie fait état de 288 nouvelles infections et de trois décès dus à la covid-19

La Paz, 25 mars La Bolivie a signalé 288 nouvelles infections et trois décès dus au covid-19, selon le dernier rapport du ministère de la Santé sur la situation pandémique. Les régions du pays ayant enregistré le plus de cas étaient Santa Cruz (128), La Paz (76) et Cochabamba (58), tandis que dans les six autres départements, les infections variaient entre 3 et 9. Avec ces records, le pays a accumulé 21 487 décès et 900 845 cas confirmés depuis l'arrivée de la pandémie dans le pays en mars 2020, tandis que 53 572 patients restent actifs. La Bolivie est récemment sortie de la quatrième vague qui a connu ses moments les plus critiques fin décembre et début janvier avec des jours où plus de 14 000 cas ont été enregistrés, puis a connu plusieurs semaines de désescalade avec une légère reprise. Face à la baisse du nombre de cas, de nombreuses activités dans le pays évoluent vers la normalité, telles que le développement d'activités éducatives présentielles ou mixtes entre les écoles et les universités après deux ans de virtualité. Le processus de vaccination qui a été mené il y a plus d'un an a abouti à l'application de 13 034 118 vaccins entre les première, deuxième et troisième doses et les immunisateurs à un seul composant à des personnes de plus de 5 ans, qui constituent une population vaccinable de 10,2 millions. Le gouvernement a également autorisé l'utilisation d'une quatrième dose pour les personnes souffrant de maladies chroniques et les personnes qui doivent voyager à l'étranger et qui sont tenues de soumettre le calendrier de vaccination complet. Selon le rapport, 6 066 371 premières doses, 4 774 467 des deuxièmes et 1 198 319 vaccins de rappel ont déjà été utilisés en plus de 994 961 immunisateurs à dose unique. La vaccination a enregistré ses records les plus élevés au début de l'année lorsque l'exigence d'un carnet de vaccination était en vigueur pour la réalisation des procédures ainsi que l'entrée dans les lieux publics et privés. Cependant, cette mesure a été suspendue par le gouvernement après avoir pris en compte les manifestations promues par certains groupes anti-vaccins appartenant à des secteurs sociaux connexes. Malgré cela, le bureau du maire de La Paz a autorisé ce jeudi « 100% de capacité d'activités économiques » bien qu'à la condition que le document de vaccination soit présenté « avec un schéma complet », ce qui doit également être fait dans les transports en commun. Bien que dans certaines régions du pays, la possibilité que le port de masques ne soit pas obligatoire dans les espaces publics ait été évoquée, les autorités sanitaires nationales ont recommandé que les mesures de biosécurité soient maintenues et que la garde ne soit pas abaissée.