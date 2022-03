Kenya López Rabadán a mis AMLO au défi d'officialiser l'invitation à l'AIFA après avoir mis en évidence des irrégularités

Depuis son inauguration le lundi 21 mars, Kenia López Rabadán, sénatrice du Parti d'action nationale (PAN), est devenue l'un des principaux critiques de ce projet phare du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Pour cette raison, il s'est rendu dans les locaux pour mettre en évidence les irrégularités, auxquelles le président fédéral lui-même a répondu lors de la conférence de presse du matin du 24 mars, au cours de laquelle il a invité le vice-coordinateur du bleu et blanc au Sénat de la République à se rendre à nouveau à l'aéroport du Père Noël Lucia.

« Comme je voudrais qu'ils se rendent à la tour de contrôle, j'espère qu'ils y vont, qu'ils prennent des dispositions là-bas à l'aéroport pour qu'ils aillent voir toutes les technologies de pointe (...) ce week-end, je demande qu'ils leur envoient l'invitation », a déclaré López Obrador.

À ce message, la législatrice du PAN a répondu par le biais de ses réseaux sociaux. Dans la vidéo partagée, il a déclaré que le Tabasqueño avait chargé Luis Cresencio Sandoval, chef du Secrétariat de la défense nationale (Sedena) de l'inviter à la tour de contrôle de l'AIFA ce week-end.

Elle l'a ensuite mis au défi de le faire formellement afin qu'ils puissent se rencontrer et ainsi répondre de toutes les « lacunes et erreurs » de cet aéroport, dont elle a elle-même mis en évidence les jours précédents.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont répondu à López Rabadán et lui ont demandé des questions à poser, dont une pour connaître le coût réel de ces travaux qui ont conduit à l'annulation de l'aéroport international du Nouveau-Mexique (NAIM) qui devait avoir lieu à Texcoco, dans l'État du Mexique.

Ils doutaient également de l'invitation du président, ils souhaitaient donc savoir si la réunion serait officialisée ou si López Obrador attendait simplement d'être convoqué par López Obrador pour visiter l'AIFA.

Il convient de rappeler que ces derniers jours, le panista a décidé de visiter les installations de ce nouvel aéroport un jour après son ouverture. À cette occasion, il a documenté, très bien dans son style, à quoi ressemble l'expérience dans l'aérogare entraînée par la Quatrième Transformation (Q4).

À travers ses réseaux sociaux, mardi 22 mars dernier, la législatrice albiazul a critiqué le budget consacré à la construction du « nouveau caprice d'AMLO », le coût du transport pour pouvoir l'atteindre et ce qui aurait pu être fait avec les ressources qui lui ont été allouées.

« Alors mon voyage pour aller à l'AIFA. Je vais vous raconter dans ce fil tout ce qui se passe dans le nouveau caprice d'AMLO. Combien a été dépensé à l'aéroport et qu'est-ce que nous, les Mexicains, aurions pu avoir si avec cet argent j'avais pensé à aider le peuple mexicain », a-t-il dit.

La panista s'est rendue à l'AIFA un jour après son inauguration et a souligné certaines irrégularités dans une vidéo (Photo : Karina Hernández/Infobae)

Un autre aspect critiqué était l'accessibilité, car il a souligné que pour arriver, il devrait nécessairement commander un taxi par demande qui coûterait entre 600 et 700 pesos, bien que le gouvernement lui-même ait révélé les itinéraires les plus importants par les transports en commun, qui ne dépassent pas 200 pesos .

López Rabadán a également répondu aux propos de Mexicans Against Corruption and Impunity (MCCI) et a détaillé que sur 1 233 contrats examinés, 78 % ont été accordés par invitation restreinte, tandis que les 22 % restants l'ont été par adjudication.

Le même jour de l'ouverture, l'organisation a dénoncé le fait qu'au moins 10 entreprises nouvellement créées se sont vu attribuer des contrats pour participer au projet d'un maximum de 1 572 millions de pesos.

En outre, ils ont noté que l'un des fournisseurs, prétendument lié à une « société écran » accusée de blanchiment d'argent au Venezuela, était responsable de la vente d'acier pour un coût de 184 millions de pesos.

