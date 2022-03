Karla Tarazona révèle pourquoi elle a accepté les excuses d'Isabel Acevedo : « Je me suis sentie sincère »

Karla Tarazona est apparue ce vendredi dans l'émission Amor y Fuego pour parler des récentes déclarations de Isabel Acevedo, qui a reconnu avoir commis une erreur en entamant une relation avec Christian Dominguez alors que le cumbiambero vivait encore avec le animateur de radio.

La femme d'affaires a également noté qu'elle avait accepté les excuses de la 'Chabelita' lorsqu'elle a vu les images sur son téléphone portable, car elle sentait qu'elle était honnête, elle l'a donc contactée pour lui pardonner après plusieurs années de combats.

« Je l'ai vraiment senti sincère. Quand l'entrevue a commencé, j'avais un visage et au fur et à mesure que l'entrevue progressait, son visage a changé et cela m'a fait sentir que, en effet, je parlais honnêtement . Parler et raconter, c'est vous libérer parce qu'elle a déjà une nouvelle vie, un nouveau partenaire et je ne pense pas que ce soit confortable pour lui d'écouter ce qui s'est passé auparavant », a-t-il ajouté.

À un autre moment, Karla Tarazona a souligné qu'aujourd'hui, bien que Christian Domínguez ne lui ait pas été fidèle dans le passé, ils entretiennent une relation plutôt cordiale pour le bien-être de leurs enfants, au point qu'ils partagent même avec Pamela Franco.

« La cordialité oui, mais pour mon fils. La même cordialité avec Pamela parce qu'elle a partagé non seulement avec Valentino, mais avec mes trois enfants et je n'aurais pas à le faire. J'ai toujours entendu de très belles choses de la part de mes enfants pour elle. Si mes enfants vont bien, allez-y », a-t-il ajouté.

L'animatrice de télévision a également profité des caméras Amor y Fuego pour démentir une rumeur du passé, car à l'époque, il a été dit qu'elle était entrée dans la relation que Vania Bludau et le cumbiambero avaient à cette époque.

Selon Karla Tarazona elle-même, cette information a été démentie par Vania elle-même lorsqu'elle est apparue à The Value of Truth, où elle a indiqué que la personne qui a réellement mis fin à sa romance était la « Boliviana ».

RÉVÈLE POURQUOI ELLE ÉTAIT EN COLÈRE CONTRE ELLE

Dans une interview précédente, Karla Tarazona avait souligné qu'elle n'attaquait pas Isabel Acevedo parce qu'elle était entrée dans sa relation avec Christian Dominguez, mais parce qu'elle pensait avoir été une bonne personne avec la danseuse pour la trahir de cette façon.

« Je veux que vous compreniez quelque chose... peut-être que pendant tout ce temps, ce n'était pas le sujet de 'il m'a emmené ou ne m'a pas emporté aw' ; ce qui m'a toujours fait mal, c'est comment les choses se passaient, je ne me suis pas mal comporté avec elle... J'ai toujours dit « pourquoi ne pas dire la vérité ». Je pense qu'en fin de compte, tout est plus que clair aujourd'hui. J'espère sincèrement que nous sommes tous heureux dans la vie que chacun a », a-t-il ajouté.

CONTINUEZ À LIRE :