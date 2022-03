Des membres de la famille des prisonniers nicaraguayens s'opposent à l'expulsion du chef de mission Cruz Roja

Managua, 25 mars L'Association des proches des prisonniers politiques (AFPP) a condamné vendredi l'expulsion du Nicaragua du chef de mission du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le pays, Thomas Ess, comme l'a confirmé l'agence, sans explication du gouvernement de Daniel Ortega. « Le régime d'Ortega Murillo a commis une nouvelle violation des droits humains des Nicaraguayens, en particulier ceux qui sont chargés de les protéger et de les protéger. Nous avons appris que M. Ess avait été expulsé arbitrairement, sans raisons ni motifs », a déclaré l'AFPP, dans un communiqué public. Ess était le deuxième chef de mission du CICR au Nicaragua depuis mars 2019, date à laquelle l'organisation a établi un bureau dans le pays pour assurer le suivi des « prisonniers politiques ». Son expulsion a été confirmée par le CICR, après avoir reçu une notification du gouvernement nicaraguayen, dans laquelle « il a décidé de retirer l'approbation de notre chef de mission nicaraguayen », selon un porte-parole. « Depuis le début des manifestations civiques en avril 2018, la Croix-Rouge accompagne le peuple nicaraguayen pour lui fournir une aide humanitaire de manière sûre et véridique. À la suite du début de l'emprisonnement illégal, elle a joué un rôle important pour les prisonniers politiques et leurs familles, coordonnant pour vérifier la situation sanitaire dans les prisons des prisonniers », a déclaré l'AFPP. Le travail du CICR au Nicaragua consiste à inspecter les conditions des « prisonniers politiques » dans les prisons du pays. Le CICR a fourni « des informations sur le statut des détenus à des proches pour leur donner des informations spécifiques sur les besoins de chaque prisonnier, car les proches n'ont pas de rapports correspondant à la situation de chacun, parce que le régime l'empêche », a ajouté l'organisation. Selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), le Nicaragua compte au moins 179 « prisonniers politiques » qui subissent « des tortures et des mauvais traitements » en prison. Le CICR a indiqué que malgré l'expulsion de son représentant, il poursuivra « son travail humanitaire au Nicaragua », ce que l'AFPP a apprécié dans sa déclaration. L'organisation internationale a exprimé sa « surprise » hier face à l'expulsion, étant donné qu'il y a moins de deux semaines, le même gouvernement nicaraguayen a accordé au chef régional du CICR, Jordi Raich, l'ordre « José de Marcoleta » au rang de « Grand Croix », la plus haute reconnaissance que le Nicaragua accorde à un étranger, pour sa « collaboration respectueuse » et sa « vision d'accompagnement aux priorités du gouvernement ». Au début du mois, le gouvernement du Nicaragua a expulsé le nonce de l'époque Waldemar Stanislaw Sommertag, soudainement et sans explication, une décision que le Vatican a reçue avec « surprise et douleur ». En 2018, des missions ont également été expulsées du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), de la CIDH et du Mécanisme spécial de suivi pour le Nicaragua (Meseni). CHEF wpr/av/cpy