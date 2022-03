Derbez a répondu à AMLO à propos du train maya : « Personne ne m'a payé, je ne reçois pas d'enveloppes jaunes »

L'acteur et producteur mexicain Eugenio Derbez a souligné qu'il n'avait reçu aucune sorte de rémunération financière pour avoir collaboré à la campagne intitulée #SélvameDelTren. Il a partagé sa position après qu'Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a qualifié les participants de « pseudo-écologistes » et de « fifis », en plus d'argumenter qu'ils auraient été embauchés par des conservateurs pour critiquer son projet.

« Cela me fait mal d'être disqualifié parce que je pense que le lion croit que tout le monde est dans son état. Je ne reçois pas d'enveloppes jaunes, je n'en ai pas besoin. Je gagne mon argent à la sueur de mon front et je le fais pour l'amour du Mexique », a déclaré le comédien le 25 mars dans une interview accordée à Ciro Gómez Leyva.

SélvaMedeltren est le titre qui a mené la proposition dans laquelle des célébrités telles que Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Bárbara Mori, Saúl Hernández, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Aislinn Derbez, Arturo Islas, entre autres, se sont fait entendre à travers une vidéo qu'ils ont partagée sur leur réseau social réseaux pour demander que la construction de la section 5 au sud du train maya.

AMLO a critiqué les artistes qui, à travers une vidéo, se sont positionnés contre le train maya.

La publication a commencé à circuler depuis le mardi 22 mars, dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, les personnes impliquées ayant expliqué que le travail du train affecterait gravement les rivières souterraines, en plus de causer de graves dommages à la flore et à la faune de la région.

Pour sa part, Eugenio a profité de l'entretien pour préciser qu'il appartient à un groupe de citoyens préoccupés par le danger latent auquel est confrontée la forêt tropicale de la péninsule.

Il a également précisé qu'ils n'étaient embauchés par personne : « Je l'ai toujours dit, je ne suis d'aucun parti, ni le PRI, ni le PAN, ni MORENA. Je viens du Mexique et je le fais parce que des écologistes nous ont contactés, des personnes locales nous ont contactés pour demander de l'aide. »

Contrairement aux propos d'AMLO, la personne interrogée a fait remarquer qu'elle n'était pas contre le train maya, elle était seulement opposée au changement de dernière minute de l'itinéraire de la section 5 à un endroit qui possède le plus long réseau souterrain de rivières et de cénotes au monde. Son seul but est d'arrêter les travaux dans cette partie afin d'éviter un écocide.

Les autorités de Fonatur ont annoncé que la section 5 du train Maya ne suivrait plus son itinéraire initial à travers Playa del Carmen. PHOTO : ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

De la même manière, il a déclaré que tout ce qu'ils demandent, c'est que les études environnementales nécessaires soient menées et que la loi soit appliquée « que les communautés locales, les Mayas, la société civile soient entendues, que les experts, les écologistes et les scientifiques soient entendus. Ce qui est ennuyeux, c'est que pour livrer le travail à temps et dire « oui », ils ont décidé de traverser la jungle ».

Il convient de noter que le président n'a pas été le seul à faire des déclarations contre les artistes qui ont exprimé sa position en opposition à l'œuvre moréniste, puisque José Ramón López Beltrán, le fils du président, s'est également exprimé.

López Beltrán a appelé Derbez et Rubén Albarrán, chanteur du groupe mexicain Café Tacvba, parce qu'ils n'étaient pas bien informés et influencés par leurs mauvaises amitiés. Il l'a fait savoir via son compte Twitter où il a partagé :

« Ses meilleurs moments ont été dans les années 90. De @EugenioDerbez, c'était #eloygameno et Rubén Albarrán était @cafetacvba, #Re et #Avalanchadeexitos. J'espère qu'ils sont bien informés sur @TrenMayaMX et qu'ils cesseront d'écouter leurs mauvaises amitiés stupeuses et superflues. »

Photo : capture d'écran de Twitter

Enfin, l'acteur a déclaré qu'il continuerait à protester contre la construction de la section 5 et a souligné : « À ce stade de ma carrière, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me payer quelques pesos pour soutenir un parti politique (...), au contraire, je suis non partisan, les partis partent, les partis viennent et le pays le fait ne change pas.

