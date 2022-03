Débâcle en Italie : « Au diable »

Rome, 25 mars L'équipe nationale italienne a ouvert ce vendredi tous les principaux journaux, magazines et émissions d'information en Italie après une catastrophe contre la Macédoine du Nord (0-1) qui a laissé « l'azzurra » hors de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive. Les médias italiens, après le succès footballistique de l'été dernier, lorsqu'ils ont été couronnés champions d'Europe, ne peuvent que transmettre le pessimisme et le désespoir de ne pas pouvoir assister à la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Au diable », titre « Corriere dello sport ». « La Macédoine gagne à Palerme, l'Italie est à court de Coupe du monde. Défaite honteuse : En 92, le but de Trajkovski après la domination des « azurri » », ajoute le journal, dans lequel une image des joueurs se couvrant le visage avec leur maillot. « La Gazzetta dello Sport » s'ouvre sur une image de Giorgio Chiellini, capitaine et bannière de l'équipe, réconfortant le gardien de but, Giorgio Donnarumma, à la fin du match : « Hors de la Coupe du monde », signe le journal. « À la 92e minute, les héros de Wembley resteront chez eux pour la Coupe du monde. Deuxième fois consécutive pour l'Italie », ajoute-t-il. Par ailleurs, il rapporte que l'avenir de Roberto Mancini aux commandes de l'équipe nationale est en jeu et que l'idée que Fabbio Cannavaro et Marcello Lippi reprennent le bâton à partir de mardi prochain est valorisée. Pour sa part, « Tuttosport » affiche sur sa première page un « Noooooooooo ! » , accompagné de la même image de Donnarumma réconfortant Chiellini. « L'Italie sort de la Coupe du monde pour la deuxième édition consécutive. À Palerme, la Macédoine du Nord élimine le champion d'Europe avec un but en 92 » « La Stampa » accuse le match pendant le match, dans lequel l'Italie a dominé mais dans lequel il n'a pas été correct de définir. Les quatre tirs de la Macédoine du Nord par les 32 joueurs locaux d'hier ne passent pas inaperçus : « Performance désastreuse de l'équipe nationale, punie par la Macédoine dans le rabais ». Les articles, les chroniques et les actualités qui analysent la débâcle du football occupent pratiquement tout l'espace des éditions imprimées et numériques, dans ce qui est sans aucun doute l'un des moments les plus difficiles de l'histoire du football pour les quadruple champions du monde, qui n'ont pas disputé le dernier tour d'une Coupe du monde depuis le Brésil 2014. CHEF TFC/MR/OG