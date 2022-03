Créer un guide pour aider les migrants dans le nord du Mexique

Ciudad Juárez (Mexique), 25 mars Comme s'il s'agissait de « pages jaunes », un groupe de créatifs et d'activistes a créé et publié un guide pour soutenir les migrants arrivant à la frontière nord du Mexique. « Ce travail a été une initiative de plusieurs organisations et collectifs dans le but de générer un document qui servirait de référence pour les services destinés aux migrants. Les migrants ont le sentiment que ce travail, ce livre, est produit par quelqu'un qui est de leur côté », a déclaré Efe Willivaldo Delgadillo, professeur de littérature et porte-parole de ce projet, à Efe Willivaldo Delgadillo ce vendredi depuis Ciudad Juárez. L'ouvrage, intitulé « The Yellow Section on Migration 2022 », contient des informations sur les organisations qui fournissent un accompagnement aux réfugiés, aux refuges et aux organisations de défense des droits de l'homme. Le tout accompagné d'illustrations. La publication est le résultat du travail de 12 créatifs, dont des écrivains, des photographes, des designers et des artistes des villes frontalières de Juarez, dans l'État de Chihuahua, et d'El Paso, au Texas. Le guide, qui a été financé par des ressources de la société civile, est composé de 176 pages et a été produit en un an. Lors d'un premier tirage, un millier d'exemplaires ont été imprimés et distribués, qui ont déjà été remis à des organisations qui travaillent directement avec les réfugiés. « Le but de cette section jaune est de faire ressortir le visage hospitalier de Juárez, qui se reflète dans des actions concrètes. Voici les services de la société civile et d'institutions telles que le HCR, qui peuvent les aider », a ajouté le porte-parole du projet. Jorge Pérez, muraliste et propriétaire de la boulangerie Rezizte, a soutenu ce projet et donne quotidiennement du pain à différents refuges pour migrants de la ville. « Des informations importantes arrivent pour les personnes en déplacement telles que les adresses, les abris et les organisations telles que l'OIM qui les soutiennent », a déclaré à Efe cet homme d'affaires, conscient du problème de l'immigration. La région connaît un flux record vers les États-Unis, dont le Customs and Border Protection Office (CBP) a détecté plus de 1,7 million d'immigrants sans papiers à la frontière mexicaine au cours de l'exercice 2021, qui s'est terminé le 30 septembre. Le Mexique a expulsé plus de 114 000 étrangers en 2021, selon les données du ministère de l'Intérieur du pays. Pendant ce temps, la Commission mexicaine d'aide aux réfugiés (Comar) a reçu un nombre record de 131 448 demandes de réfugiés en 2021.