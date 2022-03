Commotion au Mexique après le féminicide d'une ancienne reine de beauté à Aguascalientes

Toutes les sépultures ne sont pas égales. Dans certains cas, les morts sont enterrés et dans d'autres, les vivants sont un « peu » enterrés. C'est le cas de Joceline Quintana, 19 ans, assassinée dans sa propre maison d'Aguascalientes, le 23 janvier. Ceux qui restent meurent un peu : leur mère, leur père, leurs amis parce qu'un homme du commerce de remorques l'a tuée.

Mercredi dernier, devant le sillage de la jeune femme, un voisin raconte comment il a retrouvé le corps. Vers 10 h 30, il a remarqué que la maison de Joceline, située sur la rue 26 de novembre, était ouverte alors il s'est approché. À son entrée, il a vu le corps de la femme à l'envers ensanglanté, avec des signes de violence et de multiples blessures.

L'homme a prévenu les autorités et une opération a été déclenchée instantanément. Cependant, Joceline avait déjà perdu la vie et son agresseur a pris la fuite.

Le bureau du procureur général a déclaré que Joceline connaissait la personne qui l'a tuée avec une arme tranchante, avec laquelle il a causé plusieurs blessures et l'a étranglée. « Il n'y avait pas de relation amoureuse, mais il y avait de l'amitié, la victime savait qui était son agresseur, la famille et les victimes collectaient des sommes d'argent pour les vacances d'un saint patron, ce qui a généré la discussion et la mort ultérieure de la victime », a déclaré Jesús de Figueroa Ortega, chef du bureau du procureur.

Joceline Quintana, 21 ans, était reine de beauté en novembre dernier





