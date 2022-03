Carlos Zambrano : « Toujours pareil... toujours », après un but non réclamé controversé entre le Pérou et l'Uruguay pour les qualifications du Qatar 2022

Pérou vs Uruguay : Péruvien Le défenseur Carlos Zambrano est vivement référé à la controverse concernant le but manqué entre le Pérou et l'Uruguay pour les qualifications du Qatar 2022 qui ont eu lieu au stade du Centenario à Montevideo.

Le Pérou a perdu 1-0 face à l'Uruguay et dans les minutes de réduction (90+2), un centre de Miguel Trauco est devenu un tir au-dessus du but de l'Uruguay qui a trouvé le gardien Sergio Rochet devant.

Dans sa tentative d'attraper le ballon, Rochet a reculé et est entré dans son but, mais après avoir ensaché le ballon, il a réagi et a tendu les mains pour l'empêcher de franchir la ligne des buts.

L'action du gardien de but après le tir de Trauco a donné l'impression que le ballon est entré dans le but et signifiait tirage au sort pour le Pérou. Cependant, l'arbitre brésilien Anderson Daronco n'a pas décrété le but et ne l'a pas revu dans le VAR malgré les affirmations des joueurs de l'équipe nationale péruvienne.

Enfin, le match s'est terminé et l'Uruguay a battu le Pérou 1-0 grâce au but de charrua Giorgian De Arrascaeta. Les footballeurs péruviens se sont rendus au vestiaire visiblement bouleversés et après les réclamations infructueuses auprès de l'arbitre.

À ce moment-là, le défenseur péruvien Carlos Zambrano a répondu à la question du journaliste sur le terrain et a prononcé une peine sévère.

« Toujours les mêmes saloperies, toujours », a crié Carlos Zambrano alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires en référence au but non réclamé en faveur du Pérou lors de la défaite contre l'Uruguay par les Playoffs.

En référence au jeu controversé de la rencontre, le milieu de terrain Christian Cueva a déclaré qu'il était un but en conférence de presse.

« Dans le jeu de but, parce que je l'ai vu... Je l'ai vu. Ils ne me diront pas le contraire... Je l'ai vu après le match. Mais il est difficile d'en parler, car nous, joueurs, n'avons pas de soutien à revendiquer. Les arbitres essaient toujours d'intimider avec un jaune ou un rouge... c'est difficile. Et même si nous parlons avec tout le respect du monde, ils ne nous écoutent pas. Je ne sais pas pourquoi. La situation nous a mis mal à l'aise. Nous avons vu la pièce, pour nous c'est un but. Il est difficile de parler des arbitres, car nous sommes toujours intimidés par la situation lorsqu'ils essaient de nous faire taire », a déclaré le milieu de terrain Christian Cueva.

MATCHS DE LA DERNIÈRE DATE DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Mardi 29 mars

Pérou vs Paraguay (Lima)

Équateur vs Argentine (Guayaquil)

Bolivie vs Brésil (La Paz)

Chili vs Uruguay (Santiago)

Venezuela vs Colombie (Puerto Ordaz)

