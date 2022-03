Au moins six personnes ont été tuées après une nouvelle attaque des troupes russes à Donetsk

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bodies of people killed during shelling lie on a street in front of a residential building in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 18, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kirilenko, a indiqué qu'au moins six personnes avaient été tuées, dont deux enfants, et onze blessées par les attaques russes dans cette région de l'Ukraine.

« Ce jeudi, nous avons appris que les Russes avaient tué deux autres enfants à Donetsk : une fillette de onze ans à Marioupol et un garçon de 14 ans à Yasnaya Polyana », a expliqué Kirilenko sur son compte Telegram, recueilli par l'agence de presse russe Interfax.

En revanche, le chef de l'administration militaire régionale de Lougansk, Sergii Haidai, a indiqué sur son profil Facebook officiel que les troupes russes avaient tiré sur deux églises. L'un d'eux, appelé « Joie de tous ceux qui souffrent », aurait subi des dommages, selon l'agence de presse Ukrinform.

Ailleurs dans le pays, l'administration de Kiev a averti ses habitants de fermer les fenêtres en raison d'un incendie et de plusieurs explosions au cours de la nuit dans la capitale, comme le rapporte « The Kiev Independent ».

Des militaires des troupes pro-russes conduisent des véhicules blindés devant des résidents locaux au cours du conflit entre l'Ukraine et la Russie dans la ville portuaire assiégée de Marioupol, dans le sud de l'Ukraine, le 24 mars 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Jeudi, au moins quatre personnes ont été tuées, dont deux enfants, et six autres ont été blessées lors d'une attaque russe dans la ville de Rubijné, près de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, a rapporté jeudi le gouverneur de la région, Sergii Gaidai.

Le gouverneur a ajouté que le bilan des victimes risquait « d'augmenter beaucoup ».

« Les Russes sont en train de mourir, ils ne sont pas capables d'avancer, ils ont donc commencé à utiliser des armes lourdes », a déclaré Gaidai.

Les troupes de Moscou ont également lancé des bombardements à Lysychansk et Novodruzhesk, deux villes situées à environ 80 km au nord-ouest de Louhansk, souligne le gouverneur, sans fournir plus de détails.

« Les Russes ont attaqué la région de Lougansk pendant la nuit avec des roquettes et des bombardements au phosphore. Il y a quatre morts », a déclaré le chef de l'administration militaire régionale de Lougansk, Serhiy Hadai, dans un message publié sur le réseau social Facebook.

Il a indiqué que 31 bâtiments, dont 23 maisons, ont été endommagés ou détruits au cours des dernières 24 heures, et a noté que les attaques avaient été menées contre les villes de Kremina, Lisichansk, Novodruzhesk, Rubizhne, Severodonetsk et Voïvoïvka.

Dans leur premier bilan de la journée, les autorités ukrainiennes ont estimé que plus de 3 300 personnes avaient été évacuées jeudi par des couloirs humanitaires de plusieurs villes assiégées, la plupart venant de Marioupol, intensément attaquées par les troupes russes depuis le début de l'invasion le 24 février.

« Le 24 mars, les sept couloirs humanitaires étaient en opération. 3.343 personnes ont été évacuées de différentes villes », a expliqué la vice-première ministre ukrainienne, Irina Vereshchuk, sur son compte Facebook officiel.

Il a également expliqué que la plupart d'entre eux, 2 717 personnes, ont quitté la ville portuaire de Marioupol et se sont rendus à Zaporijia par des moyens de transport privés.

(Avec des informations de l'AFP et d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :