Apprenez à faire pousser vos ongles naturellement

Avoir des ongles longs et sains est le désir de beaucoup, en particulier des femmes. Cependant, y parvenir n'est presque jamais facile en raison de différents facteurs qui ne permettent pas d'y parvenir, tels qu'une mauvaise alimentation, un travail qui utilise beaucoup les mains, l'utilisation de produits de mauvaise qualité, etc.

Si vous faites partie de ceux qui ne veulent pas utiliser de faux ongles ou dépenser beaucoup pour des traitements coûteux qui promettent de donner de la fermeté et de la longueur à vos ongles, vous avez de la chance que, depuis des années, des remèdes maison très efficaces soient transmis de génération en génération chez les femmes pour obtenir des résultats longs et des ongles sains naturellement sans dépenses excessives.

Si vous souhaitez connaître 4 remèdes maison pour faire pousser les ongles naturellement, continuez à lire la note suivante.

1. AVEC DU JUS DE CITRON ET DU LAIT

L'une des recettes les plus connues pour présenter des résultats rapides est le lait au citron, car il aide non seulement à durcir les ongles, mais aussi à les empêcher de se casser facilement. En outre, cette recette aidera également à blanchir les ongles et à les laisser avec une teinte plus belle et unifiée, il suffit de suivre les étapes ci-dessous :

1. Mélangez 1/2 tasse de lait et le jus d'un citron fraîchement pressé.

2. Lorsque vous avez préparé le mélange dans un récipient, plongez vos ongles dans ce liquide.

3. Faites tremper vos ongles pendant 15 minutes et

4. Répétez le traitement au moins 3 fois par semaine et vous verrez à quel point vos ongles deviennent plus forts, grandissent plus vite et en meilleure santé.

2. À L'AIL

Au cas où vous ne le sauriez pas, l'ail est l'un des ingrédients naturels les plus connus pour faire pousser les ongles rapidement et les renforcer en même temps. En outre, il possède des propriétés antibactériennes excellentes pour prévenir les infections, améliorer la circulation dans la zone et durcir les ongles les plus faibles et les plus cassants. Si vous voulez apprendre à faire pousser des ongles avec de l'ail, procédez comme suit :

1. Obtenez 1 ou 2 grosses gousses d'ail.

2. Écrasez-les jusqu'à ce qu'il y ait une pâte.

3. Placez cette pâte sur vos ongles pendant 10 minutes.

4. Passé ce délai, retirez-le abondamment à l'eau.

Pour voir les résultats bientôt, répétez ce remède tous les jours pendant une semaine.

3. À L'AIL ET AU CITRON

En mélangeant l'ail et le citron, vous pouvez obtenir un excellent remède maison pour faire pousser les ongles, les renforcer et les rendre plus beaux et soignés que jamais. Vous pouvez utiliser cette recette pour faire pousser les ongles des orteils et des doigts, il suffit de suivre ces étapes :

1. Écraser 1 grosse gousse d'ail et porter à ébullition dans 1/2 tasse d'eau.

2. Une fois le liquide bouilli, retirez-le du feu et attendez qu'il refroidisse.

3. Ajoutez ensuite 1 cuillère à café de jus de citron naturel.

4. Mélangez bien le tout et versez-le dans un récipient en émail vide.

Appliquez ce mélange tous les soirs avant de vous coucher et vous verrez comment, en quelques jours, vos ongles se développent en bonne santé et en force.

4. AVEC QUEUE DE CHEVAL

La prêle est une plante médicinale aux nombreuses utilisations esthétiques qui est devenue populaire ces dernières années. L'un de ses avantages les plus connus est ses propriétés pour accélérer la croissance des ongles et leur assurer une résistance constante. Cela est dû à sa teneur en silice, un minéral qui permet de traiter les ongles fragiles et cassants, en les empêchant de se casser et en les rendant beaucoup plus forts.

1. Préparez une infusion de prêle et laissez-la refroidir.

2. Une fois qu'il fait froid, trempez vos ongles dedans pendant 15 minutes.

3. Vous pouvez répéter cette procédure plusieurs fois par semaine pour de meilleurs résultats.

On sait également que la prêle contribue à améliorer l'état des cheveux, à les renforcer et à les réparer.

