Apple prévoit de lancer un service d'abonnement pour acheter un iPhone

Apple travaille sur un service d'abonnement pour faciliter l'achat d'iPhones et d'autres produits. C'est ce que prévoyait Bloomberg. Il s'agit d'une option qui impliquerait le paiement de frais mensuels pour acheter le téléphone portable de l'entreprise ainsi que d'autres appareils.

Le projet est actuellement en cours de développement, mais c'est une idée très prometteuse qui pourrait bientôt être réalisée. L'adoption d'abonnements matériels constituerait un changement majeur dans la stratégie de l'entreprise, qui vise à poursuivre sa croissance sur le marché.

L'idée est de proposer l'achat d'un iPhone ou d'un iPad ainsi que l'accès à des services tels que le stockage iCloud ou un abonnement Apple Music. La société prévoit de permettre aux clients de s'abonner à du matériel avec le même identifiant Apple et le même compte App Store qu'ils utilisent déjà pour acheter des applications et s'abonner à des services.

Il diffère d'un programme d'achat échelonné, car les frais mensuels ne seraient pas le prix de l'appareil divisé en 12 ou 24 mois. Il s'agirait plutôt d'une somme mensuelle, encore à déterminer, qui dépendra de l'équipement choisi par l'utilisateur.

Les abonnements sont susceptibles d'être gérés via le compte Apple, sur les appareils, via l'App Store et sur le site Web de l'entreprise. Il pourrait également s'agir d'une option à laquelle l'utilisateur pourrait accéder au moment de payer ses achats, que ce soit dans la boutique en ligne ou physique.

Le géant de l'informatique travaille depuis des mois sur cette initiative qui devrait être lancée fin 2022, bien qu'elle puisse être retardée jusqu'en 2023, voire annulée, comme le souligne la publication susmentionnée.

La société a envisagé d'ajouter le programme d'abonnement matériel à ses offres groupées Apple One et à ses plans de support AppleCare. Le géant de Cupertino a lancé ces forfaits en 2020 pour permettre aux utilisateurs de s'abonner à divers services, notamment TV+, Arcade, Music, Fitness+, ainsi qu'au stockage iCloud, pour un tarif mensuel inférieur.

Avec ce projet, Apple cherche à étendre sa portée et à générer plus de revenus. Il est à noter que l'iPhone est la principale source de ventes du géant de l'informatique : il a généré près de 192 milliards de dollars l'an dernier, soit plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Ce n'est pas la première fois que l'entreprise génère des programmes visant à faciliter l'acquisition de produits. En 2015, la société a lancé le programme de mise à niveau iPhone, financé par les prêts personnels de Citizens One, qui a permis aux utilisateurs de répartir le coût d'un iPhone sur 24 mois et de passer à un nouveau modèle tous les 12 mois.

Il permet également aux utilisateurs d'Apple Card (Apple Card) de partager le coût d'un iPhone ou d'une Apple Watch pendant 24 mois ou d'un iPad ou d'un Mac pendant 12 mois. Les fournisseurs de services sans fil proposent également plusieurs calendriers de versements mensuels.

Cependant, ces projets diffèrent du nouveau modèle d'abonnement en cours de développement, qui serait lié à un compte Apple et qui est probablement plus facile à gérer. En outre, il est susceptible d'offrir d'autres avantages supplémentaires, bien que les détails ne soient pas encore connus.

