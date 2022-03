13 millions de personnes en Ukraine ne peuvent pas échapper aux zones de conflit

Genève, 25 mars Quelque 13 millions de personnes en Ukraine sont prises au piège dans des zones touchées par les hostilités et ne peuvent pas y échapper en raison, entre autres, de la destruction de routes et d'autres routes, a déclaré aujourd'hui l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ces personnes « ne peuvent pas partir en raison de la destruction des routes, des blocages ou du manque d'informations sur les endroits où aller pour trouver sécurité et aide », a expliqué la représentante du HCR en Ukraine, Karolina Lindholm, lors d'une vidéoconférence depuis Lviv.