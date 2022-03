Un missile nord-coréen est tombé à 150 km au large des côtes d'Hokkaido, au nord du Japon

Tokyo, 24 mars Le missile lancé aujourd'hui par la Corée du Nord a atterri dans la mer du Japon à environ 150 kilomètres au large des côtes d'Hokkaido, au nord de l'archipel japonais, comme l'a rapporté le ministère japonais de la Défense à propos du nouveau test de Pyongyang, qui aurait été un projectile balistique intercontinental (ICBM). Le missile a frappé les eaux à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, à l'ouest de la péninsule de Toshima (préfecture d'Hokkaido), à 15h44 heure locale (6h44 GMT), a déclaré aux médias le vice-ministre de la Défense Makoto Oniki. Le sous-ministre a noté que le missile aurait volé pendant environ 71 minutes, déclarant qu'en raison des caractéristiques de vol détectées, « il pourrait s'agir d'un nouveau type de missile balistique intercontinental ». Le missile a parcouru une distance de 1 100 kilomètres et a atteint une altitude maximale de 6 000 km, selon les données citées par Oniki, qui a également souligné qu'il est « beaucoup plus élevé » que le dernier lancement d'ICBM par Pyongyang en 2017. L'armée sud-coréenne a également souligné qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un ICBM, qui, s'il était confirmé, serait le premier test de ce type depuis novembre de la même année et soulignerait la volonté de Pyongyang de développer de nouvelles armes de ce type. Les garde-côtes japonais analysent si le missile pourrait causer des dommages aux navires japonais qui pêchaient dans la région, tandis que l'exécutif japonais a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité pour discuter de la situation. « Il s'agit d'une grave menace pour la sécurité du Japon, et comme le lancement n'a pas été signalé alors qu'il est tombé dans les eaux de la ZEE, il s'agit d'un acte extrêmement problématique et dangereux pour l'intégrité des navires ou des avions », a ajouté le vice-ministre japonais, qui a également exprimé la « forte condamnation » de Tokyo. Cet essai marque la fin du moratoire auto-imposé par le régime sur les lancements d'ICBM afin de rapprocher les positions avant le premier sommet organisé en 2018 par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain de l'époque Donald Trump. Le régime nord-coréen a élaboré lors du congrès unipartite de 2021 un plan quinquennal de modernisation des armements qui est à l'origine de la gamme actuelle d'essais d'armes (12 depuis le début de l'année, un nombre record). CHEF AHG-YK/ASB/IG