Un immigrant cubain est secouru sur une planche à voile dans les eaux de Floride

Miami, 24 mars Un entraîneur de plongée cubain qui a traversé le détroit de Floride sur une planche à voile a été secouru au large des South Florida Keys (États-Unis) et transféré dans un hôpital, ont annoncé jeudi les autorités. La station des garde-côtes américains à Islamorada a secouru l'homme sur une planche à voile mercredi, à environ 24 km au sud de cette clé de Floride, selon un tweet de l'agence fédérale. L'homme, que plusieurs médias locaux ont identifié comme étant Elián Lopez, « a été transféré aux EMS (services médicaux d'urgence) pour un niveau de soins plus élevé. Il portait un #chalecosalvavidas, il avait un GPS et des téléphones portables », ajoute le tweet du septième district des garde-côtes. Comme publié aujourd'hui par des médias tels que Local 10, López est un instructeur de plongée de la ville de Varadero, dans la province de Matanzas (Cuba), et a décidé de faire ce voyage pour recevoir des soins médicaux aux États-Unis. « Cela nécessite des médicaments urgents, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il a désespérément risqué sa vie », a écrit Dunia Rodríguez, sa cousine, dans une pétition sur Change.org. La pétition visant à « mettre fin à la déportation d'Elián vers Cuba » dépasse les 300 signatures et vise à en gagner 500. Selon ses proches, Elián Lopez a une colostomie pour un cancer du côlon et a quitté Cuba pour se faire soigner aux États-Unis, des soins qu'il ne peut pas recevoir à Cuba, selon Univision. « Il était très déshydraté et ils l'ont emmené à l'hôpital », a écrit sur Facebook Alaydin Cabrera, un cousin de López qui s'est joint sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide. Cabrera et Rodriguez font partie des proches qui demandent publiquement aux autorités américaines de l'immigration de rester dans ce pays et de « recevoir le traitement dont il a besoin et finalement de retrouver sa femme et sa fille », ont-ils écrit. Le quartier-maître de la Garde côtière Martin McAdams a déclaré que Lopez « portait de l'équipement de sécurité qui est très nécessaire lorsque nous localisons des personnes », selon la section locale 10. CHEF JIP/EMI