Tesla fait face au rejet avant la fête d'ouverture de la gigafactory

(Bloomberg) —Tesla Inc. fait face à l'opposition de groupes communautaires et environnementaux concernant son projet d'accueillir une fête réunissant 15 000 personnes pour marquer l'ouverture de sa gigafactory à Austin.

La société prévoit d'offrir des visites de l'installation de 74 hectares, de la nourriture et de deux scènes avec de la musique en direct lors de l'événement sur invitation seulement le 7 avril, selon les plans soumis au comté de Travis, qui s'étend sur Austin. Les responsables ont accordé leur approbation mardi même après avoir entendu le témoignage de certains voisins inquiets.

Paul DiFiore, représentant du Colorado River Conservancy et du groupe de justice environnementale PODER basé à Austin, a cité le bruit, les routes bloquées, la poussière de construction et la pollution de l'eau comme problèmes.

« Cette grande ouverture ne remplace pas un véritable engagement envers la communauté », a déclaré DiFiore. « Je vous exhorte à envisager de rejeter ce permis et de forcer Tesla à retarder sa célébration jusqu'à ce qu'ils commencent à traiter la communauté du comté d'East Travis non seulement comme une main-d'œuvre pour Elon Musk, mais comme des voisins et des partenaires. »

Musk, le PDG de Tesla, a plusieurs opérations dans le Lone Star State, y a récemment déménagé et a déménagé le siège de Tesla à Austin l'année dernière. À Brownsville, sa société SpaceX a contribué à revigorer l'économie locale, mais elle a aussi généré de la résistance de la part de certains résidents qui en veulent à l'afflux de richesses et à la hausse des prix de l'immobilier qu'elle a apporté avec elle.

Tesla n'a pas répondu à un message demandant un commentaire.

Mardi, l'entreprise a organisé l'inauguration de sa première usine européenne située dans la banlieue de Berlin. La police a retiré au moins un manifestant qui bloquait une route lors d'une manifestation contre les impacts environnementaux de l'usine.

