Selon sa femme, il existe des arguments pour ne pas extrader l'ancien président hondurien

Tegucigalpa, 24 mars Ana García, épouse de l'ancien président hondurien Juan Orlando Hernández (2014-2022), a déclaré jeudi qu'il existe des arguments « très importants » pour qu'il ne soit pas extradé vers les États-Unis, qui l'accusent de trois chefs d'accusation liés au trafic de drogue et à l'utilisation d'armes, et ce que la Cour suprême du Honduras résoudra au plus tard la semaine prochaine. « Il existe des arguments très importants pour qu'elle soit résolue en faveur de notre demande, dans le sens où cette extradition ne devrait pas être accordée », a déclaré García à Radio América à Tegucigalpa. En février dernier, les États-Unis ont demandé au Honduras d'arrêter Hernandez à des fins d'extradition, ce qui a été autorisé par un juge naturel nommé par la Cour suprême de justice. Hernández a été capturé le 15 février à son domicile, menotté par les mains et les pieds et emmené à l'unité des forces spéciales de la police nationale, où il est détenu depuis lors, dans l'attente de la résolution de la plénière du Suprême, qui pourra ratifier, modifier ou révoquer la décision d'extradition. « Si les États-Unis disent qu'ils n'extradent pas leurs propres citoyens, alors pourquoi devons-nous faire le contraire », a déclaré l'ancienne première dame du Honduras, qui a réitéré que son mari n'a jamais été trafiquant de drogue. En outre, il fait valoir que Hernández jouit de l'immunité pour avoir été député au Parlement centraméricain, ce qui est également allégué par l'équipe d'avocats qui porte la défense de l'ancien président. L'article 22 du Parlement centraméricain dispose que les députés de ce forum régional jouissent « des mêmes immunités et privilèges dont jouissent les députés des congrès ou des assemblées nationales ». Toutefois, dans le cas du Honduras, les députés ne jouissent pas d'immunité. Selon les dernières versions des porte-parole du pouvoir judiciaire, la Cour suprême de justice serait convoquée en session plénière lundi prochain, à la suite de la déclaration écrite qui sera soumise par la défense, pour laquelle elle a le délai jusqu'à ce vendredi. L'un des avocats de l'ancien président Hernandez, Felix Avila, a déclaré mercredi aux journalistes qu'après la présentation de la déclaration, la session plénière de la Cour suprême de justice disposerait de trois jours pour se résoudre, qui débutera à partir de samedi. Hernandez, 53 ans, a été président du Honduras du 27 janvier 2014 au 27 janvier 2022, et de 2010 à 2014, il a été à la tête du parlement de son pays. L'ancien gouverneur affirme que les accusations de trafic de drogue portées contre lui depuis les États-Unis sont une action de « vengeance » des trafiquants de drogue honduriens extradés vers ce pays après la rupture de ses cartels au sein de son administration. Ces trafiquants de drogue, selon l'ancien président, l'accusent dans le but de les amener à réduire leurs années de peine aux États-Unis, où certains font face à des procès et d'autres ont déjà été condamnés. En 2021, l'ancien député Juan Antonio « Tony » Hernández, frère cadet de l'ancien président hondurien, a été condamné aux États-Unis à la prison à vie plus 30 ans de prison pour trafic de drogue.