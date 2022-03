Selon M. Borrell, l'héritage d'Albright est aujourd'hui « plus important que jamais »

Bruxelles, le 24 mars Le Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour la politique étrangère, Josep Borrell, a été « profondément attristé » par le décès de l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright (1997-2001), dont « l'héritage est plus important aujourd'hui que jamais ». « Profondément attristé par le décès de Madeleine Albright », a avoué le chef de la diplomatie européenne sur son profil Twitter officiel. La démocrate « a été la première femme à occuper le poste de secrétaire d'État, et elle a activement contribué à la politique mondiale, de la Corne de l'Afrique et de la Bosnie-Herzégovine au Moyen-Orient. Il a défendu la paix et la démocratie partout dans le monde », a déclaré M. Borrell. « Son héritage est plus important aujourd'hui que jamais », a conclu le chef des Affaires étrangères et de la Défense des Vingt-sept. Selon sa famille, Albright est décédée mercredi d'un cancer, entourée de ses proches, à l'âge de 84 ans. Avec l'arrivée de Bill Clinton à la Maison-Blanche (1993-2001), Albright est nommée ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, poste qu'elle occupe entre 1993 et 1997, et plus tard première femme à diriger le département d'État. Albright est devenu le visage de la diplomatie américaine après la guerre froide et, en tant que secrétaire d'État, a prôné l'expansion de l'OTAN et a défendu la nécessité d'intervenir dans les guerres des Balkans, tout en pariant sur la réduction des arsenaux d'armes nucléaires. CHEF Cat/Mo/Ah