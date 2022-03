Buenos Aires, 24 mars Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a confirmé jeudi que Lionel Messi, récemment passé par un processus grippal, est « disponible » pour le match de ce vendredi contre le Venezuela, dans le cadre des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde du Qatar. « Leo va bien, il s'est entraîné normalement et après le processus de grippe, il est disponible pour jouer et j'espère qu'il aura un bon match », a déclaré le sélectionneur argentin lors d'une conférence de presse. L'entraîneur de l'Albiceleste a également évoqué l'élimination traumatisante du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid en Ligue des champions, une situation qui, selon lui, « n'affecte pas » la star du Rosario, qui depuis un an et demi est « à l'aise » en équipe nationale. « Je pense que la situation ne l'affecte pas. Il va bien, chaque fois qu'il vient ici, il le montre. C'est sûrement le dernier match que nous pourrons jouer ici (celui du Venezuela) et nous espérons qu'il pourra dire au revoir à l'Argentine de la meilleure façon possible, en espérant que l'avenir sera encore meilleur », a déclaré Scaloni. En ce qui concerne le match de demain, l'entraîneur argentin n'a pas avancé son onze de départ, attendant de vérifier le statut d'Ángel di María et d'Ángel Correa lors de la séance d'entraînement de cet après-midi à Ezeiza. Celui qui jouera dans le match sera Franco Armani, gardien de but de River Plate, qui protégera le but à domicile pour remplacer Emiliano Martinez, l'un des joueurs sanctionnés par la FIFA avec Cristian Romero, Giovani Lo Celso et Emiliano Buendía. Une autre victime à ces dates est l'attaquant Lautaro Martínez, meilleur artilleur de l'ère Scaloni, qui a été testé positif au covid il y a quelques jours et a rejoint les absences de Lisandro Martínez, Alejandro 'Papu' Gómez et Marcos Acuña en raison d'une blessure. « En ce qui concerne les buts, l'équipe se porte bien. Nous savons que nous avons différentes options, certaines sont plus extrêmes que les attaquants, d'autres sont des attaquants, mais ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète », a déclaré le sélectionneur argentin à propos du remplaçant de Lautaro Martínez. « Dans la lignée des derniers appels, la vérité est que nous n'avons pas de chance à la fois avec les blessures et les sanctions et nous ne pouvons pas dresser la liste comme nous le souhaiterions, mais les garçons répondent toujours et celui qui joue le fera de la meilleure façon », a ajouté l'entraîneur, qui profitera de la situation pour tester différents joueurs. Au cours des deux jours précédents, l'Argentine a battu le Chili 1-2 et la Colombie 1-0 sans Messi, absent pour se remettre du coronavirus. Après le match contre le Venezuela, Albiceleste affrontera l'Équateur mardi prochain. Ensuite, il devra disputer un match en attente contre le Brésil à partir de la sixième journée. Même avec un match de moins, Canarinha est en tête des éliminatoires sud-américaines avec 39 points, suivie de l'Argentine avec 35 points. Ensuite, il y a l'Équateur (25) et l'Uruguay (22) dans la zone de qualification directe, le Pérou (21), qui jouerait un repêchage, et derrière le Chili (19), la Colombie (17), la Bolivie (15), le Paraguay (13) et le Venezuela (10) Au cours de la conférence de presse, Scaloni a également été interrogé sur le tirage au sort de la Coupe du monde, qui aura lieu le 1er avril. « Qu'ils nous passent directement au deuxième tour, c'est le désir », a déclaré l'entraîneur de Santa Fe en riant, ajoutant que toute équipe qui jouera sera « difficile », car le football d'aujourd'hui « est très uniforme ».