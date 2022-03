Sánchez demandera à l'OTAN et à l'UE de renforcer leur unité en réponse à Poutine

Madrid, 24 mars Le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, se rendra jeudi à Bruxelles pour participer aux sommets de l'OTAN et de l'Union européenne auxquels participera le président américain Joe Biden, où il exigera que les deux renforcent leur unité en tant que meilleure réponse à Vladimir Poutine. Le sommet européen était prévu depuis un certain temps, mais face à la guerre en Ukraine, une réunion extraordinaire de l'Alliance atlantique a été convoquée le même jour. Biden y participera, puis assistera à une réunion du G7 et sera plus tard présent au début du sommet communautaire. Tout cela dans le but de faire preuve d'unité devant Poutine, unité dont le gouvernement espagnol souligne qu'elle doit émerger encore plus renforcée des réunions prévues à Bruxelles. Dans le premier, l'OTAN (au cours de laquelle le président ukrainien Volodymir Zelensky s'exprimera par vidéoconférence) Sanchez, selon des sources gouvernementales, fera des propositions spécifiques et ratifiera l'engagement « indéfectible » de l'Espagne envers l'Alliance. D'autant plus que Madrid accueillera fin juin le prochain sommet ordinaire de l'OTAN, au cours duquel un nouveau concept stratégique de l'organisation sera approuvé. Il n'est pas prévu qu'il y ait une réunion entre Sánchez et Biden au-delà du fait qu'ils coïncideront avec la réunion et du rôle particulier joué par le chef du gouvernement dans l'organisation de ce prochain sommet. Dans son discours, le président du gouvernement réitérera sa volonté d'ouvrir le débat dans la société espagnole et avec les différentes forces politiques afin d'augmenter les dépenses de défense. L'intention est d'atteindre progressivement 2 % du PIB en dépenses de défense, comme cela a été proposé lors du sommet de l'OTAN au pays de Galles, bien que pour l'instant le gouvernement devrait atteindre 1,22 ou 1,24 d'ici 2024. Comme il a l'intention de le proposer au sommet de Madrid, Sánchez attirera l'attention sur la nécessité de renforcer non seulement le flanc est face à la menace de la Russie, mais également le flanc sud de l'OTAN, en particulier pour faire attention au Sahel et où la présence russe augmente. L'appel au renforcement de l'unité sera également présent dans le discours de Sanchez lors du prochain sommet de l'Union européenne, qui, le premier jour, sera principalement consacré à l'analyse de divers aspects de la guerre en Ukraine. Ce n'est que le lendemain, vendredi, que les dirigeants européens aborderont ce qui est considéré comme la principale question du Conseil, à savoir l'adoption de mesures visant à réduire le coût de l'énergie. À ce débat, des sources gouvernementales affirment que Sánchez sera convaincu qu'il y aura un accord qui permettra de résoudre les prix élevés de l'électricité et défendra ses propositions à cet égard, mais sans envisager la possibilité de lever un veto aux décisions du sommet.