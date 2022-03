Bruxelles, le 24 mars Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a appelé jeudi la Chine à jouer un rôle « constructif » dans la résolution de la guerre ukrainienne, qui marque un mois après l'invasion russe. Sanchez a lancé cet appel à la Chine dans des déclarations à son arrivée au sommet extraordinaire de l'OTAN qui analyse la réponse que les alliés doivent continuer à donner à l'invasion russe de l'Ukraine. L'attitude de la Chine face au conflit est l'une des questions que les dirigeants alliés, dont le président américain Joe Biden, discuteront lors du sommet. Face à cela, le chef de l'exécutif espagnol a assuré que l'Espagne défendrait chaque fois que ce pays adopterait une attitude constructive pour rechercher une solution. Sánchez a transféré la solidarité de l'Espagne avec l'Ukraine un mois après le début de la « guerre illégale, injuste et totalement injustifiée de Vladimir Poutine ». Le sommet de ce jeudi a déclaré qu'il servirait à renforcer la réponse à la guerre et, dans ce contexte, a énuméré un certain nombre d'aspects qu'il considère comme essentiels. La première est la demande à Poutine de mettre fin à l'invasion, de retirer ses troupes d'Ukraine et de retourner aux frontières internationalement reconnues de la Fédération de Russie. « Malheureusement, cela ne se produit pas et cela signifie des morts, des attentats à la bombe, des blessés et le fait qu'il y a plus de 3,5 millions de réfugiés et plus de 2 millions de personnes déplacées en Ukraine », a-t-il ajouté. Après avoir insisté sur la nécessité de continuer à être solidaire de l'Ukraine, à la fois de l'OTAN et de l'UE, ainsi qu'avec les différents États, il a préconisé d'analyser comment augmenter les capacités de dissuasion et comment les financer. Il a ajouté comment préparer l'aide aux pays qui accueillent des flux de réfugiés et qui ont des structures institutionnelles gravement affaiblies, comme la Moldavie, qui avec une population de 2,6 millions d'habitants reçoit environ 360 000 citoyens ukrainiens. Sánchez a rappelé que l'Espagne aide déjà la Moldavie en accueillant certains des réfugiés qui s'y sont initialement installés.