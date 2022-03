Quel est le plan final de Poutine : voyage à la pensée de son mentor intellectuel.

Quand Vladimir Poutine a exposé au monde son idée que l'Ukraine n'existait pas en tant que pays souverain et que c'était une construction qui appartenait à la Russie, beaucoup de ceux qui connaissaient les labyrinthes dans sa tête savaient que derrière ces concepts, il y avait un mentor, un gourou, qui les avait dessinés avec lui. Quelqu'un qui lui avait donné le récit exact qui pourrait servir d'excuse pour envahir le pays voisin démocratique et de plus en plus indépendant de Moscou et plus proche de l'Europe.

Ce gourou n'est autre qu'Aleksandr Dugin, un intellectuel, un « prophète fasciste » comme l'appelle David Von Drehle dans sa chronique du Washington Post ce jeudi. « L'analyse provient directement des travaux d'un prophète fasciste du plus haut empire russe nommé Aleksandr Dugin », a écrit le chroniqueur du journal de la capitale nord-américaine.

« L' influence intellectuelle de Dugin sur le dirigeant russe est bien connue des érudits de la période post-soviétique , parmi lesquels il désigne parfois Dugin, 60 ans, comme « le cerveau de Poutine ». Son travail est également familier à la « nouvelle droite » européenne, dont Dugin est une figure de proue depuis près de trois décennies, et à l'alt-right américain. En fait, l'ancienne épouse du leader nationaliste blanc Richard Spencer, d'origine russe, Nina Kouprianova, a traduit une partie du travail de Dugin en anglais », explique Von Drehle.

Le chroniqueur américain explique en outre que l'influence de Dugin sur les décisions du Kremlin n'est pas nouvelle. L'intellectuel favori de Poutine influence les politiques de Moscou depuis 20 ans. C'est lui qui a créé les récits nécessaires pour que le chef de l'État russe puisse se solidifier au pouvoir et, surtout, frapper les démocraties occidentales avec de nouvelles idées, qu'elles soient de gauche ou de droite, indistinctement.

« Produit de la fin de la décadence soviétique, Dugin appartient à la longue et lugubre lignée de théoriciens politiques qui inventent un passé fort et glorieux — imprégné de mysticisme et obéissant à l'autorité — pour expliquer un présent raté », explique l'auteur qui compare le moine noir russe à d'autres intellectuels qui a consacré sa voix en déclarant que « l'avenir réside dans la récupération de ce passé du présent libéral, commercial et cosmopolite (souvent représenté par le peuple juif) ». C'est ainsi qu'il énumère Julius Evola, le moine fou du fascisme italien ; Charles Maurras, le réactionnaire nationaliste français ; Charles Coughlin, l'animateur de radio américain ; et même « l'auteur d'un livre allemand intitulé Mein Kampf ».

« Dugin raconte essentiellement la même histoire d'un point de vue russe », explique Von Drehle. « Avant que la modernité ne ruine tout, un peuple russe motivé spirituellement a promis d'unir l'Europe et l'Asie en un grand empire, correctement dirigé par des Russes de souche. Malheureusement, un empire concurrent basé sur la mer d'individualistes corrompus et avides d'argent, dirigé par les États-Unis et la Grande-Bretagne, a contrecarré le destin de la Russie et coulé « l'Eurasie », son terme désignant le futur empire russe », a souligné le chroniqueur du Washington Post.

Un livre qu'il a écrit, publié en 1997, a inauguré cette nouvelle ère qui a captivé le plan géopolitique de Poutine. Il porte le titre pompeux : « Les fondements de la géopolitique : l'avenir géopolitique de la Russie ». Dans celui-ci, Dugin structure tout le plan qu'il a en tête et qui a transféré l'homme qui l'écoute au Kremlin. « Les agents russes devraient favoriser les divisions raciales, religieuses et sectionnelles au sein des États-Unis tout en promouvant les factions isolationnistes de ce pays. (Est-ce que ça te ressemble ?) En Grande-Bretagne, les opérations psychologiques devraient se concentrer sur l'exacerbation des désaccords historiques avec l'Europe continentale et les mouvements séparatistes en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande. L'Europe occidentale, quant à elle, devrait être attirée par la Russie par l'attrait des ressources naturelles : pétrole, gaz et nourriture. L'OTAN s'effondrait de l'intérieur . »

« Poutine a suivi ce conseil à la lettre , et il a dû sentir que les choses allaient bien quand il a vu des émeutiers briser des vitres dans les salles du Congrès américain, le Brexit de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et la dépendance croissante de l'Allemagne au gaz naturel russe. Alors que la sape de l'Occident se passe si bien, Poutine s'est tourné vers les pages du texte de Dugin dans lequel il a déclaré : « L'Ukraine en tant qu'État indépendant avec certaines ambitions territoriales représente un énorme danger pour l'ensemble de l'Eurasie » et « sans résoudre le problème ukrainien, il ne sert généralement à rien parler de politique continentale », a-t-il souligné Von Drehle.

L'éminent chroniqueur se demande aussi ce qui pourrait continuer dans le plan directeur de Poutine - et de Dugin - une fois qu'il aurait réussi à annexer l'Ukraine et à l'éloigner de l'Europe. « Dugin envisage une division progressive de l'Europe en zones d'influence allemande et russe, avec la Russie aux commandes grâce à sa maîtrise finale des besoins en ressources de l'Allemagne. Alors que la Grande-Bretagne s'effondre et que la Russie reprend les morceaux, l'empire eurasien va enfin s'étendre, selon les mots de Dugin, « de Dublin à Vladisvostok. « »

« Aussi important que les dirigeants occidentaux prennent au sérieux la mégalomanie mystique de Dugin, c'est tout aussi urgent pour Xi Jinping. Xi et Poutine ont annoncé le mois dernier une alliance visant à réduire (l'influence) des États-Unis. Mais selon Dugin, la Chine doit également chuter. Les ambitions de la Russie en Asie nécessiteront « la désintégration territoriale, la division et la partition politique et administrative de l'État [chinois] », écrit Dugin. Le partenaire naturel de la Russie en Extrême-Orient, selon Dugin, est le Japon », a publié The Post.

Enfin, il déclare : « Dans un sens, le livre de 600 pages de Dugin peut être réduit à une idée : la mauvaise alliance a gagné la Seconde Guerre mondiale. Si Hitler n'avait pas envahi la Russie, la Grande-Bretagne aurait pu se défaire. Les États-Unis seraient restés chez eux, isolationnistes et divisés, et le Japon aurait dirigé la Chine ancienne en tant que partenaire junior de la Russie. » Et il conclut sur ce plan : « Le fascisme de l'Irlande au Pacifique. C'est délirant ? Je l'espère. Mais les délires deviennent importants lorsqu'ils sont embrassés par des tyrans . »

