Pourquoi Gianluca Lapadula est-il tendance après l'élimination de l'Italie en repesca ?

Ce jeudi, quelques minutes avant l'affrontement entre le Pérou et l'Uruguay, dans un résultat historique, L'Italie s'est inclinée 1-0 face à la Macédoine à Palerme pour le repêchage européen de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Aleksandar Trajkovski a marqué un excellent but dans les remises de match (90′+2) et c'est ainsi que les « azzurri » manqueront la Coupe du monde pour la deuxième édition consécutive. Ce fait est rapidement devenu une tendance sur les réseaux sociaux, mais un nom est celui qui s'est démarqué, celui de l'italo-péruvien Gianluca Lapadula.

Comme on le sait, en 2017, l'attaquant a été appelé à jouer pour les « azzurri » et a réalisé une belle performance lors d'un match amical contre Saint-Marin où il a marqué un aigu. Après cela, il n'a plus été appelé et a fait ses débuts en novembre 2020 à La Blanquirroja contre le Chili. À partir de ce moment, il est devenu l'un des joueurs essentiels de l'entraîneur Ricardo Gareca. En plus de gagner l'amour des fans péruviens.

Voici quelques-uns des commentaires qui ont été faits sur les réseaux sociaux.

Gianluca Lapadula, les réactions après l'élimination de l'Italie de la Coupe du monde.

À PROPOS DE LAPADULA

Lapadula, né à Turin il y a 30 ans, a une longue carrière dans le football italien et flirte depuis plusieurs années avec l'idée de jouer pour le pays natal de sa mère. Il n'avait jamais visité le Pérou et ne parle guère espagnol, mais il a été plusieurs fois sur le radar de l'équipe nationale inca. Et finalement, le jour est venu où il a enfilé le maillot, c'était avant la défaite contre le Chili dans les qualifications en direction du Coupe du monde 2022 au Qatar.

Son parcours vers ce début a été très long. Il fait ses premiers pas dans les catégories inférieures de la Juventus et, après un bref passage au Pro Vercelli en troisième division, il atteint Parme en 2009. Il n'avait que 19 ans et a joué quelques matches dans l'équipe réserve, jusqu'à ce qu'il commence à être prêté à différents clubs de la montée du football italien : l'Atlético de Roma, Ravenne, Cesena FC et Saint-Marin, où il a marqué 24 buts en 35 matches lors de la saison 2011/12. Il était déjà montré comme un deuxième point physiquement très fort, possédant un tir mortel gaucher et son nom a commencé à gagner en prestige entre la Lega Pro 2, 1 et la Serie B.

Sa première grande saison a été à Teramo - il a marqué 21 buts dans la promotion en Serie B en 2015 - mais Parme a finalement décidé de se passer de lui et en juillet 2015, il est arrivé en tant que joueur libre à Pescara pour jouer le deuxième championnat. division. C'est le site de leur ultime explosion footballistique : il marque 27 buts en 40 matches puis marque trois buts lors de ses quatre matches de play-off, menant les Dolphins à la Serie A.

Gianluca Lapadula a signé pour l'AC Milan mi-2016 après une belle saison à Pescara (Reuters)

À ce moment-là, il était déjà dans le radar de Ricardo Gareca et de son personnel d'entraîneurs pour la Copa America Centenario 2016, un tournoi qui a été un tournant pour le cycle : c'est l'événement où le Pérou a fait son remplacement générationnel, sans poids lourds comme Juan Manuel Vargas et Claudio Pizarro. Mais finalement, alors que son esprit était fixé sur la réalisation de la promotion avec Pescara et qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il était destiné par plusieurs clubs de Serie A, il a décidé de rejeter l'appel.

Cependant, sa belle performance à cette époque lui a valu sa signature pour l'AC Milan, qui a payé 9 millions d'euros pour son laissez-passer, sur un marché où sont également arrivés les Argentins Vangioni, Ocampos et José Sosa, ainsi que le Paraguayen Gustavo Gómez. Et à la fin de cette année-là, tout en transformant ses premiers buts en

Il a été rappelé pour représenter Azzurra en mai 2017 et a réalisé une très bonne performance lors d'un match amical contre Saint-Marin : il a joué les 90 minutes et a marqué un hat-trick de haut vol lors de la victoire 8-0 au stade d'Empoli. Comme ce match n'était pas un match officiel, Lapadula était toujours apte à obtenir la nationalité péruvienne, selon les règles de la FIFA. Son nom figurait toujours dans le dossier du White Red Coaching Staff et ses performances ont été suivies à la loupe, d'autant plus qu'il avait réussi à s'imposer comme footballeur permanent en Serie A.

De l'AC Milan, il est allé en prêt à Gênes, puis a joué pour Lecce et cette saison, il est tombé face au Benevento nouvellement promu. Il s'est déroulé dans la catégorie supérieure de Calcio et est devenu une excellente option pour Gareca face à la défaite de Guerrero.

