Pérou vs Uruguay : la revente de billets grimpe à 1 200$ avant le match éliminatoire

Montevideo a été envahie par une véritable marée blanc-rouge de plus de trois mille fans qui ont tout fait pour pouvoir accompagner le L'équipe nationale péruvienne participe au match mémorable contre l'Uruguay, aujourd'hui au Centenario stade.

Cependant, nombreux sont ceux qui se sont rendus à l'aventure, avec quelques dollars en poche, mais sans l'entrée tant attendue qui leur permet d'être dans les gradins du stade où aujourd'hui à partir de 18 h 30 ( Heure péruvienne) aura lieu le match pour la 17e date des qualifications Qatar.

Le prix des billets pour les fans bicolores était de 300$ US, mais dans l'attente des Péruviens d'en obtenir un, les revendeurs profitent du moment pour offrir des billets de 600 à 1200 dollars américains, ce qui rend impossible le paiement pour beaucoup.

C'est le cas de l'emblématique fan israélien, qui s'est rendu à Montevideo après avoir vendu certaines choses et contracté un prêt. Dans la ville uruguayenne, il vend donc des masques pour payer ses dépenses à l'étranger et payer son hôtel.

Cependant, il attend que quelqu'un lui « donne » un billet afin qu'il puisse encourager l'équipe nationale péruvienne depuis les tribunes du centenaire, sinon il restera à l'extérieur avec de nombreux autres fans qui organiseront également la fête bicolore.

IL A ANNULÉ LE MARIAGE ET ILS L'ONT TERMINÉ

Ce duel nous laisse également des histoires de fans qui sont prêts à égaliser l'inimaginable afin de rater n'importe quel match de « l'équipe de tout le monde » et c'est le cas de un jeune fan qui a annulé son mariage et vendu la bague de fiançailles qu'il allait offrir à sa petite amie pour acheter ses billets et son billet pour le Pérou - Uruguay.

« Le billet pour le match coûte 300 dollars, plus l'hôtel et le billet. Le mois prochain, j'allais me marier, j'avais déjà acheté la bague et ma copine l'a découvert », a déclaré le fan aux caméras de télévision América.

« J'ai dit à ma copine qu'il valait mieux reporter le mariage, que j'avais un travail dans la mine et aujourd'hui (hier) elle a découvert que je suis en Uruguay », a révélé le jeune fan, qui a dû endurer la fureur de son partenaire.

« C'est fini pour moi et le pire, c'est que j'ai dû lui dire la vérité. J'ai reporté le mariage parce que j'ai dû vendre la bague. Le mariage peut être reporté, mais le match contre l'Uruguay ne le peut pas », a-t-il justifié en précisant que sa petite amie l'a bloqué de tous ses réseaux sociaux et ne veut rien savoir de lui.

Un autre adepte des dirigeants de Ricardo Gareca a décidé de ne pas aller travailler, de saisir sa valise et de se rendre à la charrua de la capitale. « Désolé patron, je vais au match », a-t-il déclaré à la télévision nationale.

Mais il y en a qui ont fait un voyage depuis lundi. Ils sont partis en bus de Lima à Puno, de là ils sont arrivés en Bolivie et après de longues heures de traversée, ils sont arrivés au Paraguay où ils se sont reposés pendant quelques heures et ont de nouveau pris un transport pour Buenos Aires et, sans perdre de temps, ils ont pris une unité qui les emmenait à Colonia.

C'est ici qu'ils parviennent à prendre un ferry pour finalement atteindre Montevideo.

