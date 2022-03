Pérou vs Uruguay Gamarra : heureux fait par la vente élevée de maillots de l'équipe nationale péruvienne

Avec le souffle à son maximum, des milliers de fans péruviens sont impatients de voir le match de Pérou vs Uruguay pour les qualifications du Qatar 2022. En raison de l'avant-dernier match de l'équipe nationale, des dizaines de vêtements de l'emporium commercial de Gamarra ont profité des affaires des t-shirts de l'équipe de Blanchirroja, où des milliers de Péruviens se sont rendus pour les acheter.

Dans un entretien avec l'Agence andine, la présidente de la Gamarra Peru Business Association, Susana Saldaña, a déclaré qu'il existe des t-shirts vendus pour 5 semelles et pour les adultes à partir de 8 semelles.

« Maintenant, la demande de maillots est très similaire à celle du match que le Pérou a joué contre la Colombie (en janvier 2022), c'est-à-dire que dans les jours précédents, la vente de chemises a augmenté de 10% », a-t-il ajouté.

Saldaña a également assuré que les commandes de t-shirts avaient été commandées auprès de la province et que la date approchait, cette demande a augmenté.

« Dans les provinces, les commerçants se relancent aussi grâce à la vente de t-shirts, parce qu'ils achètent en gros auprès des entrepreneurs producteurs de Gamarra et qu'ils reprennent leurs activités dans les régions », a-t-il dit.

« Si le Pérou gagne ou attire l'Uruguay, la demande risque de monter en flèche d'au moins 20%, et Gamarra a la capacité de produire rapidement pour approvisionner le marché de Lima et les provinces », a-t-il ajouté.

Outre les vêtements, d'autres accessoires vendus sont des souvenirs pour accompagner l'équipe nationale lors des matches.

« Non seulement il y a des t-shirts, mais aussi des vêtements pour les zones où il fait froid, tels que des manteaux, des écharpes, des plongeurs et même des chullos très chauds. Il y a aussi des shorts, des masques, des chapeaux et d'autres produits », a-t-il dit.

Dans ce sens, il a indiqué qu'à Gamarra, il existe différents sous-secteurs, dont le sport, qui réunissait 5 000 entrepreneurs avant la pandémie, mais qu'il y en a maintenant environ 2 000.

« Tout le processus des qualifications a aidé le secteur sportif de l'emporium à se réactiver, relançant ses activités en raison de la demande des matches, considérant qu'il n'y avait pas eu de campagne scolaire les années précédentes », a-t-il dit.

RÉACTIVATION

Les marchands de Gamarra expriment leur joie, car ils sont également fans du blanc-rouge et ont également déclaré que les progrès de la sélection avaient contribué à relancer le secteur du sport textile et de nombreux autres secteurs paralysés.

« Cela signifie relancer les entrepreneurs. Ce sera une opportunité importante pour ceux qui n'ont pas encore été en mesure de relancer leurs activités, de soutenir et de croître un peu dans le cas de ceux qui ont déjà commencé, car il y aura une demande. En produisant plus de personnes sont également embauchées, puis il y aura plus de travail », a déclaré Saldaña à Trome.

MODÈLES INNOVANTS

Certains préfèrent les modèles de t-shirts les plus dynamiques et amusants, les t-shirts sont sortis avec des options personnalisées et il a ajouté que la demande augmente lentement, mais progresse.

« Il y a des polos, des shorts, des vestes, des plongeurs, des drapeaux, des banderoles, des bodys, des bandeaux, des masques, des casquettes, des écharpes, car ce n'est pas seulement destiné à Lima et au Pérou, nous avons tous les climats », a déclaré Verónica Ochoa, de Confecciones Vozart, à la galerie René.

« Nous personnalisons également des polos avec des caricatures de Ricardo Gareca, « Orejas » Flores, Cueva, Zambrano ou tout autre design souhaité par le client », a déclaré Roberto Calmet, de VQ Textile Services Peru.





CONTINUEZ À LIRE

Un fan péruvien dit à son patron de Montevideo qu'il n'ira pas travailler : « Comprenez que c'est à cause de la équipe nationale »