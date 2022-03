Eduin Caz et sa compagnie, de Grupo Firme, se sont réunis au Sol Forum de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, à Mexico, pour raconter leurs aspirations et leurs rêves sur ce qui semble être la plus grande réalisation de leur carrière : trois dates complètes sur scène remportées par Rolling Stones, Madonna, AC/DC, entre autres.

Dans la voix du groupe lui-même, leur diffusion était destinée à atteindre un forum, ou à atteindre des objectifs beaucoup plus petits, car ils pensaient que c'était une grande responsabilité ; cependant, le « seau d'eau froide » de la vente en un temps record était ce qui les a amenés à croire en la véritable magie de Grupo Firme.

« Nous voulions combler les puces, à Tijuana et le manager m'a mis le Sol Forum dans la tête, j'ai dit que si nous ne le faisions pas, nous ne saurons jamais, qu'il n'est pas là et maintenant nous allons pour oui. Quand nous avons commencé à faire plus de choses pour être ici, l'esprit s'est ouvert et nous avons commencé à avoir des idées plus folles et nous voulions plus de choses, et nous allons les réaliser », a déclaré le chanteur du groupe.

Grupo Firme a assuré que son objectif, à chaque étape qu'ils franchissent en tant qu'artistes, est uniquement d'inspirer les autres à réaliser leurs rêves (Photo : Gustavo Azem/Infobae Mexico)

D'autre part, ils ont assuré que vivre avec le succès que Grupo Firme leur a apporté dans leur vie n'est pas facile, mais ils essaient de s'y adapter, et ils l'essaient de la meilleure façon, en prenant toujours soin des étapes qu'ils prennent, car le message qu'ils veulent transmettre à leur public est celui de l'inspiration, qu'ils savent que les rêves peuvent toujours être réalisés.

Dans ce contexte, il a assuré que beaucoup a à voir avec la façon dont ils se regardent, s'habillent et s'expriment. « Quand le succès viendra, si on arrive ici avec des tongs ou des shorts, vous allez dire, pinche morro tacuache, ça ne ressemble pas à un artiste, je ne le respecte pas », a déclaré le chanteur.

Tout a commencé, dit-elle, parce qu'elle a vu un commentaire d'une dame sur les réseaux sociaux, qui lui a dit qu'elle ne le prenait que dans la péda, et que c'était un mauvais exemple pour son fils, donc elle ne voulait pas l'exposer à ses vidéos ou à sa musique. C'est ainsi que le changement est intervenu, afin de se rapprocher de plus en plus de personnes et de développer leur base de fans.

« Il a raison, je leur ai dit que nous allions l'emmener à la tomadera, nous sommes entrés dans le gymnase, qu'il y a un changement radical dans la vie et de ne pas voir que quoi que ce soit d'autre que nous prenons, nous essayons d'inspirer. Nous ne pouvons pas aller nous battre avec la dame, nous voulons qu'elle se sente heureuse et l'amène au concert, il y a déjà deux billets vendus. Toujours comme ils vous voient, ils vous traitent », a déclaré Eduin Caz.

Enfin, ils ont fait étalage de la mode qu'ils ont commencée en tant que Grupo Firme, même l'une des clés du succès de leur renommée : enregistrer toutes sortes de duos avec leurs collègues de la région mexicaine, peu importe la taille de leur nom dans l'industrie.

L'important, disaient-ils, était d'apporter un soutien à tous ceux qui partaient de zéro, comme ils auraient aimé être soutenus. Cela a fini par exploser et encourager les autres à faire de même, ce qui a profité à tout le monde.

« Grupo Firme est au sommet et il doit y avoir un déclin, mais nous travaillons à le faire très tard, nous travaillons à le faire lentement, et nous avons commencé à faire des duos avec de nombreuses personnes de la région, et le thème de Grupo Firme, l'amitié, a commencé à fonctionner. Le régional a commencé à faire de nombreux duos et cela a fonctionné pour nous tous, tout le monde en a profité »

Enfin, ils ont avoué avoir quelques surprises en main, allant de la première d'une chanson avec le chanteur colombien Camilo, à une visite des stades des principales villes du Mexique et des États-Unis, en passant par une date proche d'être révélée lors de « la foire la plus importante du pays », sera-t-il la foire nationale de San Marcos ?

La première date du groupe, annoncée pour le 25 mars 2022 au Foro Sol de CDMX, a été vendue en un temps record. Moins de 45 minutes. C'est ainsi qu'ils ont décidé de poursuivre les concerts qui pourraient représenter un record aujourd'hui.

La deuxième date, le 26 mars, était complète jusqu'au dernier billet. Aucun coin n'a été laissé libre de l'immense stade qui abritait autrefois l'équipe de baseball Diablos Rojos. Il est prévu, pour le moment, environ 200 000 personnes entre toutes les dates.

La dernière date a été ouverte le 24 mars 2022, devenant la première à se tenir dans la capitale mexicaine. Complètement épuisé aussi, désolé de vous donner la mauvaise nouvelle, mais il y en a une bonne, car ils ont annoncé une quatrième date jusqu'au 7 mai.

Les billets sont en vente via le système Ticketmaster, par téléphone, sur son site Web ou aux guichets du Palacio de los Deportes, à Mexico, et dans des lieux établis dans des centres commerciaux, des magasins, etc.

