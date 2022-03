Microsoft estime qu'il y aura 3,5 millions de postes vacants en cybersécurité d'ici 2025

Washington, 23 mars Le géant américain du logiciel Microsoft a publié mercredi une étude dans laquelle il estime que d'ici 2025, il y aura 3,5 millions d'emplois vacants en cybersécurité dans le monde, soit une augmentation de 350 pour cent sur une période de huit ans. Le cabinet de Redmond (État de Washington, États-Unis) a noté qu'il n'y a actuellement pas assez de personnes sur le marché du travail possédant les compétences en cybersécurité nécessaires pour pourvoir les postes vacants, et que ce problème s'aggraverait encore au fil des ans. Parmi les principaux dangers, le rapport cite des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des attaques de « rançongiciels » ou des paiements de rançons numériques, et assure que les cybercriminels sont devenus hautement sophistiqués et diversifiés. Pour tenter de combler ce déficit de main-d'œuvre, Microsoft avait déjà annoncé en octobre dernier une campagne visant à encourager l'acquisition de compétences en cybersécurité aux États-Unis, qui s'étendra désormais à 23 autres pays. Parmi les nouveaux pays figurent le Brésil, la Colombie, le Mexique, l'Allemagne, la France, l'Italie, Israël et le Japon, entre autres. « Comme pour notre programme aux États-Unis, l'un de nos objectifs est de faire en sorte que les populations traditionnellement exclues aient la possibilité d'intégrer le personnel de cybersécurité, y compris les femmes », a déclaré l'entreprise. Dans le cas particulier de la Colombie, l'entreprise de Redmond soutiendra une initiative gouvernementale visant à accroître sa capacité nationale en matière de cybersécurité, y compris la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle dans des domaines tels que la sécurité numérique, la sécurité de l'information, la cybersécurité et les infrastructures critiques. À cette fin, il collaborera avec le Service national d'apprentissage (SENA), un établissement public colombien qui offre une formation professionnelle gratuite à des millions de Colombiens ; avec l'Universidad de los Andes, une grande université privée en Colombie ; et avec des organisations non gouvernementales locales. CHEF

