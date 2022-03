Luisa Fernanda W et Pipe Bueno attendent leur deuxième enfant

Luisa Fernanda W et Pipe Bueno sont l'un des couples les plus reconnus de l'émission nationale, c'est pourquoi la naissance de leur fils Máximo Giraldo Cataño est devenue l'un des sujets les plus discutés parmi leurs adeptes, avant même l'arrivée des plus jeunes au monde, il y a un peu plus d'un an.

Et bien que les célébrités n'aient pu profiter que peu de cette scène en tant que parents, on dit que leur deuxième enfant serait déjà en route.

La version d'un nouveau bébé dans la famille Giraldo Cataño a commencé à gagner un peu de force parmi les curieux, après le programme de divertissement « Je sais tout » publié sur Instagram une partie d'une interview qu'ils ont faite avec elle récemment, dans laquelle elle ne semble pas très à l'aise avec son abdomen et tente de le cacher à cause des caméras.

« Fais attention à moi la Colombie ! Apparemment, il y a une célèbre femme enceinte : Luisa Fernanda W attendrait son deuxième enfant de l'artiste Pipe Bueno », ont déclaré les médias.

Les réactions ont été immédiates, car la nouvelle a pris beaucoup par surprise, considérant que très récemment l'influenceuse d'Antioquia a démenti des rumeurs similaires, arguant qu'elle a maintenant quelques kilos en trop et que cela est devenu perceptible dans sa silhouette.

La version livrée par « Je sais tout » prend plus de force, considérant qu'il est important pour Luisa Fernanda W de prendre un certain temps pour assimiler ce type de nouvelles avant de les rendre publiques, comme elle l'a répété à plusieurs reprises.

« Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ne laissent pas une femme enceinte vivre son processus tranquille, c'est-à-dire qu'il y a des femmes enceintes qui ne cachent pas leur grossesse, mais qui veulent simplement s'assurer que leur processus dans les premiers mois est OK, que leur bébé vient en parfait état pour pouvoir communiquez les nouvelles... le fait qu'ils ne le communiquent pas avant ne veut pas dire qu'ils cachent une grossesse », a-t-il dit.

Comme l'a expliqué Luisa Fernanda W sur ses réseaux sociaux, tout est le résultat des 10 années qui se sont écoulées depuis qu'elle a été opérée des seins pour la première fois, et bien qu'elle ait dû faire le changement auparavant, la pandémie l'avait empêchée de mener à bien ce processus.

Mais il n'y avait pas que le changement de prothèse, car comme elle l'a elle-même révélé à l'époque, elle en a profité pour augmenter la taille des silicones.