L'OTAN prévient qu'une attaque chimique en Ukraine changerait le conflit avec la nature

Bruxelles, le 24 mars Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a averti jeudi qu'une attaque chimique russe en Ukraine « changerait considérablement la nature » de la guerre qui y est menée et pourrait également affecter les pays alliés voisins, sans vouloir décider si elle provoquerait un réaction de défense de l'Alliance. « Je ne spéculerai pas au-delà du fait que l'OTAN est toujours prête à défendre, protéger et réagir à tout type d'attaque contre un pays allié », a déclaré M. Stoltenberg à la presse à son arrivée au sommet extraordinaire des dirigeants de l'Alliance pour faire face à la crise en Ukraine. Stoltenberg a dit qu'il demandait si l'OTAN considérerait l'utilisation d'armes chimiques en Ukraine comme une attaque contre un membre de l'organisation. « Je ne vais pas spéculer au-delà de ce qui suit : toute utilisation d'armes chimiques modifierait considérablement la nature du conflit, constituerait une violation flagrante du droit international et aurait des conséquences graves et généralisées. » L'homme politique norvégien a ajouté que « la gravité de l'utilisation d'armes chimiques est bien entendu encore plus évidente, sachant qu'il existe un risque de contamination lorsque ces produits chimiques s'étendent à de plus grandes zones, voire atteignent le territoire de l'OTAN ». Lors de ce sommet, les Alliés espèrent apporter un soutien supplémentaire à l'Ukraine, y compris la fourniture d'équipements pour se protéger contre les menaces chimiques, biologiques ou même nucléaires potentielles. L'Alliance est préoccupée par la possibilité d'utiliser des armes chimiques ou biologiques en Ukraine à la suite de ce qu'elle considère comme des « fausses affirmations » de Moscou selon lesquelles Kiev produisait des armes chimiques, ce qui pourrait être un moyen de créer « un prétexte » pour que la Russie utilise de telles armes. En outre, dans le cadre de leur réponse immédiate à l'invasion russe de l'Ukraine, les dirigeants de l'OTAN prévoient aujourd'hui d'approuver la déclaration de quatre nouveaux bataillons multinationaux qui seront situés en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie et en Bulgarie et rejoindront ceux qui se trouvent déjà en Pologne et dans les pays baltes depuis 2017. À plus long terme, l'Alliance se prépare également à revoir ses capacités de dissuasion et de défense. Stoltenberg a également déclaré que « davantage doit être fait et que, par conséquent, nous devons investir davantage ». « Il y a un nouveau sentiment d'urgence et j'espère que les dirigeants accepteront d'accélérer les investissements dans la défense pour respecter notre engagement à investir davantage dans la défense », a-t-il dit. Interrogé sur la santé mentale du président russe Vladimir Poutine, Stoltenberg a répondu que le président avait commis « une grave erreur, qui est de lancer une guerre contre une nation indépendante et souveraine ». « Il a sous-estimé la force de la population ukrainienne, le courage de la population ukrainienne et des forces armées et, par conséquent, elles rencontrent aussi beaucoup plus de résistance que prévu », a-t-il dit. Malgré le soutien que les alliés de l'OTAN apportent à l'Ukraine, le secrétaire général a réitéré que l'organisation transatlantique n'enverra pas de troupes ou d'avions dans l'ancienne république soviétique parce qu'elle a « la responsabilité » que le conflit « ne s'intensifie pas au-delà de l'Ukraine ». « Cela causerait encore plus de souffrances, de morts et de destructions », a-t-il souligné, expliquant qu'imposer la zone d'exclusion aérienne à l'Ukraine que Kiev appelle de ses vœux signifierait « des attaques massives contre les systèmes de défense aérienne russes en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, et aussi être prêt à abattre des avions russes ». En ce qui concerne la Chine, alliée de la Russie qui maintient une position ambiguë sur le conflit de guerre, Stoltenberg a exhorté Pékin à « se joindre au reste du monde pour condamner clairement l'invasion russe de l'Ukraine et à ne pas apporter de soutien politique et, bien sûr, aucun soutien matériel à l'invasion russe de l'Ukraine ». Le mandat de Stoltenberg en tant que secrétaire général a pris fin en septembre, mais la guerre en Ukraine a suscité un débat sur la possibilité qu'il puisse rester en poste plus longtemps. Le politicien a déclaré aujourd'hui qu'il laisserait la décision de prolonger son mandat aux trente alliés. CHEF Pichet RJA/Chat/Ah (photo) (vidéo)