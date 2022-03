L'opposant vénézuélien appelle à une consultation populaire pour élire un candidat à

Caracas, 24 mars Le Vénézuélien Antonio Ecarri, président de la formation politique Alianza Lápiz, a proposé ce jeudi la tenue d'une « consultation nationale ouverte et populaire » entre les différents secteurs de l'opposition pour élire un candidat unitaire pour affronter le chavisme à la présidentielle de 2024 élections. « Nous voulons plutôt proposer une consultation nationale ouverte et populaire impliquant la grande majorité populaire vénézuélienne, qui est la seule à pouvoir nous faire gagner, rassembler et gouverner le Venezuela », a déclaré Ecarri lors d'une conférence de presse. Le leader a assuré qu'il devrait s'agir d'une consultation « ouverte », à laquelle « tous ceux qui veulent participer, sans crainte ». À cet égard, il a assuré que l'Alliance Lápiz ne participera pas aux primaires convoquées par des groupes qui « maintiennent » l'opposition vénézuélienne enlevée, bien qu'il n'ait pas précisé à qui il fait référence ni ce qu'il considère comme l'enlèvement présumé qu'il a mentionné. « Nous n'allons pas à ces primaires appelées, corrompus par un petit groupe qui a kidnappé l'opposition vénézuélienne et a l'intention, encore une fois, de détourner la candidature à la présidentielle pour se rendre à (Nicolás) Maduro, parce qu'ils veulent demander la clémence », a-t-il dit. Ecarri a également évoqué la récente invitation au dialogue lancée par le gouvernement de Nicolás Maduro à tous les secteurs de l'opposition et a confirmé que la formation qu'il dirige participera. Il a dit qu'ils acceptent la proposition « avec la ferme intention d'obtenir des résultats concrets pour les Vénézuéliens, pas pour avoir pris un selfie, ou pour les ragoûts ». « Le Venezuela ne subira pas avant 2024 la crise qui sévit dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la malnutrition. Il ne supporte pas qu'on arrive à 2024. C'est pourquoi nous devons nous en occuper et si je dois m'asseoir avec l'ambassadeur américain (James Story) ou avec le président Nicolás Maduro, nous le ferons. Nous allons nous asseoir avec n'importe qui pour résoudre la crise vénézuélienne », a-t-il dit. Le 15 mars, le gouvernement, représenté dans le processus de dialogue par le président du Parlement, Jorge Rodríguez, a annoncé qu'il convoquerait une « série intensive de consultations et de réunions avec tous les acteurs de l'opposition vénézuélienne » pour connaître « les attentes réelles de la population », sans précisant s'ils reviendraient ou non à la table installée au Mexique en août dernier. « Maintenant, (c'est) un processus de réunions que nous allons demander à tous les acteurs que j'ai mentionnés précédemment et après cette série de discussions, nous serons en mesure de dire quel format nous avons tous construit pour ce dialogue », a déclaré Rodríguez à l'époque. CHEF GCS/SB/DMT