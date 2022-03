L'ONU a adopté une résolution appelant à mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie : quels pays ont voté contre

Names of countries are seen on the screen as the voting starts during a special session of the U.N. General Assembly on Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations headquarters in New York City, New York, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

L'Assemblée générale des Nations unies a de nouveau appelé jeudi à la « cessation immédiate » des hostilités de la Russie en Ukraine, ainsi qu'à « toutes les attaques contre des civils et des cibles civiles », dans la deuxième résolution en moins d'un mois, qui n'est pas contraignante.

Avec 140 voix pour, 5 contre (Russie, Syrie, Corée du Nord, Érythrée et Biélorussie) et 38 abstentions, la communauté internationale a approuvé à une écrasante majorité cette nouvelle résolution présentée par l'Ukraine, et promue par le Mexique et la France, sur les « conséquences humanitaires de l'agression russe », qui en moins plus d'un mois a provoqué le déplacement de 10 millions de personnes, dont 3,5 millions de réfugiés à l'étranger, dont la moitié étaient des enfants.

Par l'intermédiaire de son porte-parole, le Secrétaire général de l'ONU António Guterres a souligné l'importance pour les membres de l'organisation d'adopter une résolution humanitaire, mais surtout qu'ils le fassent en faisant preuve d'unité.

Ce résultat montre que le rejet par la communauté internationale de l'invasion du territoire ukrainien par la Russie est presque similaire à celui manifesté le 2 mars dernier, lorsque la résolution a été adoptée qui « déplorait » l'agression russe et appelait à sa cessation immédiate.

D'autre part, le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté mercredi une résolution proposée par la Russie sur la situation humanitaire en Ukraine, un texte que les puissances occidentales ont dénoncé comme une tentative cyniques de dissimuler leur agression contre le pays voisin.

Moscou a subi une nette défaite diplomatique, seule la Chine ayant soutenu son initiative, tandis que les treize autres membres du Conseil de sécurité se sont abstenus en bloc. Ainsi, la résolution était bien en deçà des neuf voix nécessaires pour aller de l'avant et a empêché des pays comme les États-Unis d'avoir à utiliser leur droit de veto pour la bloquer.

Le texte russe appelait, entre autres, au respect des « principes humanitaires », condamnait les attaques contre les civils et appelait à un cessez-le-feu négocié en Ukraine, mais ne mentionnait à aucun moment les raisons de la crise dans le pays, à savoir l'invasion russe.

« Il est vraiment inacceptable que la Russie ait le courage de présenter une résolution appelant la communauté internationale à résoudre une crise humanitaire que seule la Russie a créée », a déclaré l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield, qui a accusé Moscou d'essayer d'utiliser l'ONU pour couvrir ses actions.

« Si la Russie est si préoccupée par les civils, il n'y a qu'une chose à faire : arrêter son offensive et retirer ses troupes d'Ukraine », a ajouté le représentant français Nicolas de Rivière.

