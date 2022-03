Après cinq ans passés dans les librairies, l'histoire des Sept Maris d'Evelyn Hugo passe à l'action avec une adaptation cinématographique à venir qui sera en charge de Netflix. L'écrivain américain Taylor Jenkins Reid s'est inspiré de stars de cinéma célèbres telles qu'Elizabeth Taylor, Ava Gardner et Rita Hayworth pour raconter l'histoire d'une artiste fictive énigmatique qu'elle a nommée Evelyn Hugo.

Liz Tigelaar (créatrice de la série Little Fires Everywhere) sera choisie pour écrire le scénario basé sur le travail de Reid, qui produira en exécutif aux côtés de Margaret Chernin. Pour le moment, la plateforme de streaming n'a pas donné plus de détails sur qui la dirigera ou quels acteurs constitueront le casting principal.

Le roman de Taylor Jenkins Reid s'est récemment positionné parmi les livres les plus vendus au monde. (Livres Atria)

« Evelyn Hugo, l'icône hollywoodienne qui s'est confinée dans son âge mûr, décide enfin de dire la vérité sur sa vie glamour et scandaleuse. Mais lorsqu'il choisit Monique Grant, une journaliste inconnue, pour le faire, personne n'est plus surpris que Monique elle-même . Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? Monique n'est pas exactement à son meilleur. Son mari l'a abandonnée et sa vie professionnelle ne progresse pas. Tout en ignorant pourquoi Evelyn l'a choisie pour écrire sa biographie, Monique est déterminée à saisir cette occasion pour booster sa carrière », raconte un extrait de l'intrigue du roman.

Quand la reporter se rend dans le luxueux appartement des actrices, elle lui raconte toute son histoire depuis son arrivée à Los Angeles dans les années 1950 jusqu'au moment où elle décide d'abandonner son côté artistique dans les années 1980. Dans le cadre de ce témoignage intime et sincère, Hugo avoue également les sept maris qu'il a eus pendant ces années. Entre « une ambition implacable, une amitié inattendue et un grand amour interdit », Monique commence à ressentir un véritable lien avec Evelyn... Mais tout aura une raison.

La scénariste Liz Tigelaar sera chargée d'adapter « Les sept maris d'Evelyn Hugo » pour le film. (Netflix)

Les sept maris d'Evelyn Hugo et l'effet TikTok

En 2017, Taylor Jenkins Reid a publié avec Atria Editorial Group son livre acclamé The Seven Husbands of Evelyn Hugo, mais ce n'est qu'à la fin de 2021 et au début de cette année qu'il a commencé à devenir viral parmi les tendances littéraires de TikTok. Aujourd'hui, il est considéré comme un phénomène complet diffusé sur Internet et, pendant 54 semaines, il a été placé sur la liste des best-sellers du journal The New York Times.

D'autres œuvres du même auteur sont Forever Happy ? (2015), Forever, United (2020), Maybe in Another Life (2020), Les deux amours de ma vie (2020), Everyone Loves Daisy Jones (2021) et Malibu Reborn (2021). Ces deux derniers sont également adaptés pour la télévision en collaboration avec Prime Video et Hulu, respectivement.

