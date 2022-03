Les revenus des biens et services ont diminué de 2 % au taux mensuel : Inegi

MEX5367. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 19/02/2021.- La ciudadana Sandra Cerón lleva un cilindro de oxígeno hacia una estación de recarga el 19 de febrero de 2021, en Ciudad de México (México). Ciudad de México se ha colocado como el principal foco rojo de la epidemia en el país con los 533.825 contagios acumulados y las 33.382 muertes registradas hasta el viernes con un complicado factor de riesgo: la alta densidad de población que complica el control de los contagios. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ce jeudi, l'Institut national de la statistique et de la géographie (Inegi) a publié les résultats de l'enquête mensuelle sur les services (EMS), dont les résultats ont révélé que le revenu réel total provenant de la fourniture de biens et de services provenant de services non financiers privés a enregistré une baisse de 2% au tarif mensuel.

Inegi a expliqué qu'en janvier dernier, à un rythme mensuel, la rémunération totale réelle avait augmenté de 1,5 pour cent, le personnel total employé 1 pour cent et les dépenses totales pour la consommation de biens et de services ont diminué de 1,6 pour cent

Dans le rapport, l'Institut national de la statistique et de la géographie précise qu'au cours du premier mois de l'année et à un rythme annuel, l'indice global du revenu réel total provenant de la fourniture de biens et services a augmenté de 6,8 %, celui des dépenses totales de consommation de biens et services a augmenté de 5,1 %, le l'indice de la rémunération totale a été augmenté de 5,1 %, l'indice de rémunération totale a diminué de 19 pour cent, tandis que celui du personnel employé total a diminué de 14,5 pour cent, avec des chiffres corrigés des variations saisonnières.

Les dirigeants de l'INEGI pourraient maintenir des salaires jusqu'à 40 pour cent plus élevés que ceux du Président de la République (Photo : Cuartoscuro)

Alors qu'en chiffres corrigés des variations saisonnières, Inegi a indiqué qu'en janvier 2022 et par rapport à décembre 2021, les revenus réels totaux provenant de la fourniture de biens et services provenant de services non financiers privés ont diminué de 2 %, la rémunération totale réelle a augmenté de 1,5 %, le total du personnel employé a augmenté de 1 % et les dépenses totales de consommation de biens et de services ont diminué de 1,6 %.

Les secteurs des services non financiers privés dont le chiffre d'affaires total a augmenté en janvier 2022 sont : les transports, les bureaux de poste et le stockage (2,4 % par rapport à décembre 2021 et 25,5 % par rapport à janvier 2021) ; les services de santé et de protection sociale (1,8 % par rapport au mois précédent, alors qu'ils avaient une baisse de 3,2 % par rapport à janvier 2021) ; les services éducatifs (1,6 % par rapport au mois précédent et une variation de 14,4 % par rapport au même mois en 2021).

En revanche, les secteurs des services privés non financiers qui ont connu la plus faible croissance en janvier 2022 du chiffre d'affaires total sont : les services professionnels, scientifiques et techniques, qui ont connu une variation de -7,1 % par rapport au mois précédent et une baisse de -1,2 % par rapport à janvier 2021).

Selon l'enquête mensuelle sur les services (EMS) menée par l'INEGI, les revenus réels totaux provenant de la fourniture de biens et services de services non financiers privés ont diminué de 2 % à un taux mensuel (Graphique : Inegi)

Un autre service non financier privé qui a affecté son revenu total est celui des services immobiliers et de la location de biens mobiliers et incorporels, qui a diminué de -4,0 % par rapport au mois précédent, mais une variation de 12,3 % par rapport à janvier 2021.

En revanche, ce jeudi, Inegi a annoncé l'indice national des prix à la consommation (INPC), qui poursuit sa tendance à la hausse.

Il a expliqué qu'au cours de la première moitié de mars 2022, l'inflation générale a progressé de 0,48% par rapport à la quinzaine précédente, si bien que le taux annuel s'établissait à 7,29%.

Il a expliqué que les prix des produits agricoles ont progressé de 0,24%, celui de l'énergie et des tarifs autorisés par le gouvernement de 1,35% à un rythme bihebdomadaire.

Photo : REUTERS/Luis Cortés/Archives

L'augmentation globale des prix a été de 0,48 % par rapport à la dernière moitié de février, une hausse de moins de 0,52 % prévue par certains analystes.

L'inflation de base, qui élimine les prix des produits les plus volatils, a augmenté de 0,35 % aux deux semaines et de 6,68 % par an. Cette hausse est également légèrement inférieure à ce qui est attendu par le marché.

Cependant, les prix continuent de croître à un rythme supérieur à la moyenne des 10 dernières années.

Les produits qui ont connu une légère augmentation de leurs prix étaient le gaz domestique LP, l'essence à faible indice d'octane, l'électricité, le transport aérien, tandis que dans les aliments, il y avait une variation à la hausse dans les tortillas, les œufs, les oignons, les avocats et les restaurants.

En revanche, les prix des produits tels que le citron, le poulet, la pomme de terre et la chayote étaient légèrement bas.

