L'entrée au pouvoir militaire au Venezuela est une « catastrophe », selon une ONG

Caracas, 23 mars L'ONG vénézuélienne Social Watch a assuré mercredi que la participation de responsables des Forces armées nationales bolivariennes (FANB) aux instances de pouvoir dans leur pays a signifié une « catastrophe » et représente un échec du contrôle de l'État au cours des 20 dernières années ans. « Ces 20 années des deux premières décennies du XXIe siècle sont une démonstration claire de l'échec des militaires à contrôler l'État et de leur participation active au développement national, conformément à l'article 328 de la Constitution », a déclaré l'organisation dans un communiqué de presse dans lequel ils ont présenté leur rapport sur la FANB et sa participation à la vie politique. L'ONG a déclaré que les militaires vénézuéliens au pouvoir « ont signifié » une « catastrophe » et qu'ils ont « soumis » la société au « martyre ». À cet égard, il a expliqué qu'une partie de la catastrophe humanitaire et politique que traverse le Venezuela trouve son origine dans l'application de l'article 328 de la Constitution « (qui), d'une part, intègre activement les militaires dans le développement national (...) et, d'autre part, il élimine l'autorisation parlementaire des promotions militaires, qui sont devenues dépendantes de la volonté du président. » D'autre part, Social Watch a expliqué que, dans un scénario de transition politique au Venezuela, il est « important » de proposer la « recomposition complète de l'institution militaire, en même temps que la recomposition d'autres secteurs vitaux pour le pays, tels que la santé, l'éducation et la décomposition, nationalisation de l'économie. » Il a noté que, dans la recherche d'une option à la crise vénézuélienne, « l'inquiétude et la préoccupation sont exprimées quant au fait que les militaires feront partie d'une solution pacifique négociée ». Il a toutefois dénoncé qu'il y a « près de 130 prisonniers militaires pour des raisons politiques et des défections massives au Venezuela », ce qui « rend irréalisable tout type de rapprochement ou de négociation spécifique entre les militaires, ou un secteur d'entre eux, avec l'opposition ». CHEF CSM/GCS/CFA