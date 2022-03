Le Pérou présente 3,7 tonnes de drogues saisies en un mois et demi

Lima, 23 mars Les autorités péruviennes ont présenté ce mercredi 3,7 tonnes de drogue saisies dans le cadre de différentes opérations depuis le 8 février et ont réaffirmé qu'elles assument avec « une grande responsabilité » la lutte contre le trafic de drogue. « Le gouvernement assume la lutte contre le trafic de drogue avec une grande responsabilité », a déclaré le président Pedro Castillo lors de la présentation de la drogue, qui s'est tenue au siège de la Direction antidrogue (Dirandro) de la Police nationale péruvienne (PNP), à Lima. Le président a ajouté que la saisie de plus de trois tonnes de drogue « reconnaît les actions » du ministère de l'Intérieur et engage le gouvernement à renforcer le travail de la PNP. « Tout comme nous nous attaquons à la lutte contre la drogue et le trafic de drogue, formons une force unique pour lutter contre la criminalité. Continuons à travailler pour le bien du pays », a-t-il dit. À cet égard, Castillo a fait valoir que d'autres actions contre le trafic de drogue devraient être renforcées, telles que la destruction des mares de macération de feuilles de coca, de la matière première de la cocaïne et des pistes d'atterrissage clandestines en Amazonie. Le président a assisté à la présentation sur la drogue en compagnie des ministres de l'Intérieur, Alfonso Chávarry, de la Défense, José Luis Gavidia, et du Développement et de l'Inclusion sociale, Dina Boluarte. Pour sa part, le chef de Dirandro, Deny Rodríguez, a déclaré que la PNP avait saisi jusqu'à présent cette année un total de 11,1 tonnes de drogue « conformément à la politique de l'État péruvien ». Les dernières saisies comprennent des caches saisies dans des régions telles que les forêts tropicales d'Amazonas et de Loreto, celles du sud de Cuzco et Tacna et la centrale électrique de Huánuco. Le chef de Dirandro a ajouté que la police utilise également des techniques de renseignement pour lutter contre le blanchiment d'argent et saisir les propriétés des trafiquants de drogue, ainsi que pour démanteler les organisations familiales et les clans dédiés au trafic de drogue à petite échelle. CHEF dub/rrt