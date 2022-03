Le Parlement équatorien nie et met de côté la loi sur les investissements du président Lasso

Quito, 24 mars L'Assemblée nationale (Parlement) équatorien a rejeté et mis de côté le projet de loi sur les investissements promu par le gouvernement du président Guillermo Lasso, qu'elle considérait comme vital pour la reprise économique du pays. Avec le vote affirmatif de 87 législateurs, 44 négatifs et 3 abstentions, la plénière de l'Assemblée équatorienne a approuvé une motion visant à « rejeter et fermer » le projet de loi sur l'attraction des investissements du gouvernement. Cette motion a été présentée par le législateur Darwin Pereira, du mouvement Pachakutik, le groupe indigène de la Législature, et a été soutenue par plusieurs bancs partisans tels que l'UNES (lié à l'ancien président Rafael Correa) et la Gauche démocratique (social-démocratie). Après le vote, le député Salvador Quishpe (Pachkutik) a appelé à un réexamen du vote, qui a été refusé par la majorité de la plénière, dans le cadre d'une procédure parlementaire visant à laisser le vote initial ferme et à ratifier le dossier du projet de loi. Quishpe, contrairement à la proposition de l'exécutif, a assuré que la position de la majorité de la Chambre n'est pas seulement le critère des membres de l'Assemblée, mais exprime la « volonté du peuple équatorien ». Ce faisant, il rappelle que les syndicats, les organisations de la société civile et divers groupes politiques ont mis en garde contre les dommages qui pourraient être causés au pays si le projet de loi du gouvernement était approuvé. Précisément, la veille, une marche massive de syndicalistes dans les rues de Quito a rejeté le projet du gouvernement, qu'ils considéraient comme une imposition du Fonds monétaire international (FMI) dans sa matrice de conditionnement avec le pays. En outre, ils ont averti que la soi-disant loi sur les investissements favorisait la privatisation présumée des entreprises publiques et la précarité possible des services publics tels que la santé et l'éducation. Le gouvernement, pour sa part, a nié ces extrêmes et a assuré que son projet visait plutôt à attirer des capitaux pour nourrir la faiblesse de l'économie équatorienne qui tente de surmonter une crise qui traîne depuis 2016 et renforcée par l'impact de la pandémie de covid-19. En outre, l'exécutif avait justifié sa proposition en partant du principe que la loi autorisait la création d'emplois grâce aux investissements attendus dans des secteurs tels que le pétrole, les mines, l'énergie, les télécommunications et les infrastructures. Le Président Lasso lui-même a joué un rôle important dans le débat public sur le projet de loi, qu'il a décrit comme une occasion de lancer le pays sur la voie du développement. Quelques heures avant le vote à l'Assemblée, Lasso avait même dénoncé que le chef de la gauche démocrate, l'ancien candidat à la présidentielle Xavier Hervas, avait demandé des faveurs économiques en échange du soutien de son groupe au Parlement pour approuver le projet de loi. Le Parti social-démocrate n'a pas commenté la plainte du président, mais il a parallèlement ratifié sa position contre la proposition de l'exécutif, estimant que la loi favorisait le secteur bancaire et ne garantissait pas la création d'emplois. Plusieurs analystes ont considéré cette plainte comme une initiative du dirigeant visant à diviser l'opposition à l'Assemblée, bien qu'ils aient averti que l'accusation était très forte et qu'elle devait faire l'objet d'une enquête de la part de la justice. Le vote de jeudi à l'Assemblée a également mis en évidence le soutien fragile du parti au pouvoir au Parlement. CHEF fa/cfa