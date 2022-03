Le nouveau gouverneur de la Banque de Corée souligne les risques économiques externes

Séoul, 24 mars Le nouveau gouverneur de la Banque de Corée (BoK), Rhee Chang-yong, a souligné aujourd'hui l'incertitude que des facteurs externes tels que la guerre d'Ukraine génèrent sur l'économie sud-coréenne et a déclaré qu'il analysera cette situation « d'une manière équilibrée » lors de la formation monétaire politiques. Rhee, qui a été désigné hier par le bureau du président Moon Jae-in pour remplacer Lee Ju-yeol, dont le mandat expire le 31 mars, se trouve actuellement à Washington, où il travaille comme directeur du département Asie-Pacifique du Fonds monétaire international (FMI), et a envoyé un message publié aujourd'hui par le BoK. Avant d'entrer en fonction, Rhee doit soumettre les questions d'une commission de l'Assemblée nationale (Parlement) la semaine prochaine, bien que cela soit considéré comme une simple formalité puisque la décision de la Chambre n'est pas contraignante. Dans la déclaration, l'économiste a évoqué « la possibilité croissante que la propagation de l'omicron en Chine puisse ralentir son économie à un moment où la Réserve fédérale américaine accélère la normalisation de sa politique monétaire » et a mentionné que la guerre en Ukraine rend « difficile de prédire » ses effets sur d'autres économies. « Face à l'incertitude extérieure croissante, on craint de plus en plus que l'inflation intérieure et les risques économiques augmentent. Je vais réfléchir de manière intensive à la mise en œuvre des politiques monétaires en analysant la croissance, l'inflation et la stabilité financière de manière équilibrée. » Rhee, qui a également été professeur d'économie à l'Université nationale de Séoul, vice-président de la Commission sud-coréenne des services financiers (FSC) ou responsable de la recherche à la Banque asiatique de développement (BAD), est connu pour ses connaissances en économie ou en marchés financiers. Ses positions sur la politique monétaire sont toutefois inconnues puisqu'il n'a jamais été impliqué avec une banque centrale au moment où le BoK fait face à une pression inflationniste croissante. En février, avant le début de l'invasion de l'Ukraine, l'entité a augmenté ses prévisions d'inflation pour 2022 d'un point et d'un dixième à 3,1 pour cent. Dans le même temps, en janvier, la BoK a augmenté les taux d'intérêt pour la troisième fois en six mois d'un quart de point, laissant l'indice de référence à 1,25 %, son niveau d'avant la pandémie. CHEF asb/ahg/ics