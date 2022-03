Le ministre chinois des Affaires étrangères se rend en Afghanistan pour rencontrer des responsables

Kaboul, 24 mars Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est arrivé jeudi en Afghanistan pour rencontrer de hauts responsables du gouvernement intérimaire des Taliban, après avoir traversé le Pakistan et un jour après que les fondamentalistes ont maintenu la fermeture des écoles secondaires. « Le ministre chinois des Affaires étrangères est arrivé à Kaboul, où il rencontrera son homologue afghan, Amir Khan Muttaqi », a déclaré à Efe le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire des talibans, Hafiz Zia Ahmad. Un membre du bureau du Premier ministre par intérim taliban Ahmadullah Muttaqi a ajouté sur Twitter que le ministre chinois des Affaires étrangères et sa délégation se sont rendus au palais présidentiel à Kaboul. La visite inopinée du ministre chinois des Affaires étrangères intervient un jour après sa participation au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) tenu au Pakistan en tant qu'invité spécial. Wang a assuré, après avoir rencontré de hauts responsables pakistanais, que les deux pays intensifieront la coordination des efforts sur les affaires régionales et internationales, y compris l'Afghanistan. Les Taliban, dont le gouvernement intérimaire n'a pas obtenu la reconnaissance tant attendue de la communauté internationale, ont compté sur la Chine pour atténuer la grave crise humanitaire et économique dans ce pays asiatique. Cette situation en Afghanistan s'est aggravée depuis qu'ils ont pris le pouvoir en août dernier, en raison du blocus des fonds étrangers qui a suivi la chute du précédent gouvernement et de l'aide internationale. Wang et Muttaqi se sont rencontrés en octobre dernier à Doha, où les deux pays ont convenu de renforcer leurs relations, ainsi que des annonces de soutien économique. Au fil des ans, la Chine et l'Afghanistan ont des intérêts communs dans les domaines liés aux services publics et au secteur minier. Au cours des deux dernières décennies, les entreprises chinoises ont signé plusieurs contrats pour la création de projets économiques et de développement en Afghanistan, et presque aucun n'a été finalisé en raison de l'instabilité du pays et du manque de coopération entre les deux pays.