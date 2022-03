Le Mexique ajoute 158 nouveaux décès et 4 251 nouveaux cas dus à la Covid-19

Mexico, 23 mars Le Mexique a signalé ce mercredi 158 nouveaux décès et 4 251 infections dues au covid-19, soit un total de 5 640 305 cas et un total de 322 277 décès, a rapporté le ministère de la Santé. Avec ces chiffres, le Mexique est le vingtième pays au monde en termes d'infections confirmées et le cinquième avec le plus grand nombre de décès dus à cette cause, derrière les États-Unis, le Brésil, l'Inde et la Russie, selon le décompte de l'Université Johns Hopkins. Le 10 février, le pays a fait état de 927 décès, le chiffre le plus élevé de la quatrième vague actuelle, provoqué par la variante Omicron depuis décembre. Les autorités sanitaires reconnaissent que, sur la base des certificats de décès, le pays peut atteindre 460 000 décès et estiment que le Mexique accumule en fait 5 918 220 infections. Parmi les infections confirmées, 11 222 cas sont actifs, qui ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours et représentent 0,2 pour cent du total. En outre, 4 937 642 personnes se sont rétablies depuis le début de la pandémie. L'occupation moyenne des lits généraux dans les hôpitaux mexicains est de 8 % et celle des soins intensifs de 5 %, avec une tendance à la baisse. Mardi, Hugo López Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a déclaré que la pandémie de covid-19 au Mexique était à son plus bas niveau depuis le début de l'urgence sanitaire il y a deux ans. « Tous les indicateurs sont aux niveaux les plus bas depuis le début de la pandémie », a déclaré le responsable au cours de la conférence de presse du matin depuis le Palais national. Le sous-secrétaire a indiqué qu'ils avaient déjà ajouté huit semaines consécutives de réduction de la pandémie de covid-19. PLAN DE VACCINATION Les autorités ont également indiqué que dans le cadre du programme de vaccination, plus de 189,08 millions de doses ont été administrées, soit un total de 197 446 doses au cours du dernier jour. Le gouvernement du Mexique déclare que c'est le dixième pays à avoir appliqué le plus de doses en chiffres absolus. Sur les 126 millions d'habitants, 85,53 millions de Mexicains ont reçu au moins une dose du vaccin, 90 % de la population âgée de 18 ans et plus ayant reçu au moins une demande. Dans le même temps, 79,56 millions de personnes ont terminé leur calendrier de vaccination. Depuis fin décembre 2020, 224,35 millions de doses des vaccins Pfizer, Johnson & Johnson et Moderna en provenance des États-Unis sont arrivées au Mexique ; les vaccins britanniques AstraZeneca, Spoutnik V russe et les vaccins chinois CanSino et Sinovac. CHEF jmrg/ia/cpy (photo)